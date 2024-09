Enem 2024: Estudantes de Matemática EaD UFPE promovem 1º Aulão gratuito; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O projeto coordenado pela Coordenação do curso de Matemática EaD, integra o conteúdo exigido no Enem com uma abordagem humanística e cidadã

Os estudantes do curso de Licenciatura em Matemática a distância da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio do G.O.E - UFPE (Grupo Orientador de Estudos), vão realizar o primeiro Aulão de Matemática gratuito, voltado para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O evento ocorrerá neste sábado (14), das 9h às 12h, no Auditório do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPE. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas via formulário eletrônico, disponível no link: Formulário de Inscrição.

O G.O.E - UFPE é um cursinho de matemática popular e gratuito, criado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento socioeducativo de alunos do ensino médio. O projeto também busca promover a formação cidadã, oferecendo uma oportunidade única para aqueles que não tiveram acesso a uma preparação adequada em conteúdos de Matemática.

"Esse projeto foi uma iniciativa dos próprios alunos do EaD de Matemática, que vieram até a mim preocupados pelo fato de que muitas pessoas do interior do Estado não têm condições de pagar um cursinho de Matemática, ou aqueles que possuem moram muito distantes dessas instituições de ensino. Muitos dos nossos alunos do ensino à distância já passaram por essa situação também", afirmou o coordenador de Matemática EaD da UFPE, professor William Roquete.

O cursinho oferece aulas semanais via Google Meet e aulões presenciais no Departamento de Matemática da UFPE (DMAT), proporcionando uma experiência completa e enriquecedora para os estudantes. Com relação aos aulões, a ideia é que ocorram mais dois ou três encontros, que serão divulgados nas redes sociais do G.O.E - UFPE.

O projeto de extensão, coordenado pela Coordenação do curso de Matemática EaD, integra o conteúdo exigido no Enem com uma abordagem humanística e cidadã.



ENEM 2024

O Enem foi criado para avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o exame acabou se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. De acordo com o Inep, mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram para esta edição. Em Pernambuco, estão inscritos 275.543 mil candidatos.

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, por exemplo, o auxílio proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.