Enem 2024: como organizar os estudos? Cronogramas e técnicas que funcionam

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Faltam menos de dois meses para a prova do Enem, mas ainda dá tempo de estudar! Organize-se e otimize seus estudos nesse tempo ainda disponível

Há menos de dois meses para as provas do Enem, muitas pessoas ainda não conseguiram começar a estudar. Se você é uma delas, não se preocupe. Apesar do pouco tempo, ainda dá para estudar.

As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Para estudar nesse período, é preciso ter estratégia e otimizar o tempo disponível. Organizamos um cronograma e algumas técnicas para potencializar os estudos.

Cronograma de estudos para o Enem

Divida os conteúdos pelo seu grau de domínio e priorize os que você possui maior dificuldade. Organize seus estudos em uma rotina durante a semana.

Segunda-feira: revise conteúdos que você domina;

revise conteúdos que você domina; Terça-feira: estude atualidades que podem cair na prova;

estude atualidades que podem cair na prova; Quarta-feira: faça uma prova antiga do Enem;

faça uma prova antiga do Enem; Quinta-feira: estude conteúdos que você tem dificuldade;

estude conteúdos que você tem dificuldade; Sexta-feira: escreva uma redação;

escreva uma redação; Sábado: faça uma prova antiga do Enem;

faça uma prova antiga do Enem; Domingo: revise os conteúdos estudados durante a semana.

Anote para revisar mais tarde

Para algumas pessoas, a melhor forma de fixar os conteúdos é fazer resumos. Essa técnica pode facilitar sua revisão.

A sugestão é que se faça mapas mentais ou fichamentos. Opte pela técnica que se mostre mais eficiente para o seu perfil.

Dicas de concentração

Se o seu problema é com a concentração, busque técnicas para lhe ajudar nesse campo. Trocar de matéria de forma aleatória é uma boa dica para manter o cérebro ativo e interessado.

Utilize a técnica pomodoro para gerenciar seu tempo de estudo. Foque totalmente no estudo por 20 a 30 e descanse cinco minutos, de acordo com o italiano Francesco Cirillo, criador da técnica, esse é o intervalo ideal.