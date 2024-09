Estudantes pernambucanos participam de seleção para intercâmbio internacional no Programa Ganhe o Mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cada um dos 184 municípios do Estado terá, ao menos, um estudante convocado e as vagas remanescentes serão distribuídas entre os candidatos aprovados

Mais de 9 mil estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco realizaram a prova de seleção para a nova edição do Programa Ganhe o Mundo neste domingo (15), segundo informações da Secretaria de Educação e Esportes (SEE).

São 900 vagas de intercâmbio internacional para estudantes do ensino médio da rede estadual. Desse total, 400 são destinadas ao Canadá, 300 aos Estados Unidos e 200 ao Chile. O processo seletivo é dividido em duas etapas.

A primeira consiste na aplicação de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, no idioma escolhido pelo estudante no ato da inscrição (inglês ou espanhol). As provas aconteceram em 54 polos localizados em 27 municípios do Estado.

"Nós visitamos todo o Estado e houve um interesse muito grande dos estudantes em participar do programa. As famílias também estavam muito felizes com o retorno do PGM e foram muito participativas. Não registramos intercorrências; os portões abertos às 13h e fechado às 14h. Os estudantes tiveram três horas para responderem as questões, com encerramento realiado às 17h", explicou a superintendente do Programa Ganhe o Mundo, Anarruth Corrêa, em entrevista à coluna Enem e Educação.



Para aprovação, o candidato precisa alcançar a nota mínima de seis. A segunda etapa será a análise dos requisitos previstos no edital: frequência mínima de 85% no primeiro ano do ensino médio; média de sete em português e matemática; idade máxima de 16 anos, 11 meses e 29 dias no ato da inscrição; e idade mínima de 14 anos completos até a data do embarque.

Na retomada do programa pelo Governo do Estado, uma novidade deste ano é que as provas objetivas para os estudantes matriculados na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Arquipélago de Fernando de Noronha foram aplicadas na própria unidade, não sendo mais necessário o deslocamento dos alunos até Recife.

RESULTADO FINAL

O resultado final da seleção será divulgado no dia 15 outubro. Cada um dos 184 municípios do Estado terá, ao menos, um estudante convocado. As vagas remanescentes serão distribuídas entre os candidatos aprovados, considerando a classificação final. A classificação do estudante assegura apenas a expectativa de direito ao intercâmbio. A concretização da viagem ficará condicionada à emissão de passaporte válido e à obtenção de vistos consulares.

O PGM tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência enriquecedora no exterior, promovendo o desenvolvimento acadêmico e cultural dos participantes. Os selecionados cursarão o correspondente a um semestre letivo (média de 18 semanas, de acordo com o país de destino) em uma escola de nível médio de um dos países, com data de embarque prevista para até março de 2025.