Como começar a redação do Enem? Estratégias para iniciar o texto ajudam na hora da prova

Uma dificuldade comum dos candidatos na redação do Enem é de como começar o texto. Para isso, algumas estratégias podem ajudar na hora da prova

Redação do Enem

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das partes mais desafiadoras para muitos candidatos. A importância de produzir um texto claro, coerente e bem estruturado pode gerar uma grande pressão, especialmente no momento de iniciar a escrita.

É comum que mesmo estudantes bem preparados sofram com o famoso "branco" na hora de dar o pontapé inicial no texto. Por isso, ter algumas estratégias definidas é importante para evitar o problema e conseguir desenvolver o restante da redação.

Estrutura da redação

Antes de tudo, é importante que a estrutura solicitada pelo exame esteja bem delimitada e fresca na mente. A redação do Enem deve ser obrigatoriamente composta por introdução, desenvolvimento e conclusão com proposta de intervenção.

Com isso, fica mais fácil de saber o que vai em cada etapa. O parágrafo inicialprecisa apresentar o tema contextualizado e definir a tese, ou seja, o ponto de vista que será defendido ao longo dos outros parágrafos. Confira abaixo algumas formas de começar as primeiras linhas.

Incorpore dados e estatísticas

Incluir dados e estatísticas relevantes pode fortalecer a introdução da redação. Esses elementos oferecem suporte factual às suas argumentações e demonstram uma compreensão aprofundada do tema

Ao utilizar dados, certifique-se de apresentá-los de maneira clara e coerente, integrando-os de forma que complementem a introdução e preparem o terreno para o desenvolvimento dos argumentos.

Podem ser dados que os próprios textos de apoio trazem, com cuidado para não copiar o texto. Esses dados precisam estar contextualizados na sua abordagem. Ou, por outro lado, dados que você tenha guardado ao longo do seu período de estudos.

Utilize repertório sociocultural

Para iniciar a redação, um repertório sociocultural ligado ao tema é muito bem vindo. Séries, músicas, filmes ou livros podem ser utilizados.

Em entrevista ao JC, a professora e especialista em redação Rute Cavalcante destacou que muitos estudantes têm medo de utilizar seu próprio repertório no texto. Alusões históricas ou tópicos de outras disciplinas devem ser utilizados, mas não há problema em adicionar produtos culturais.

"As séries hoje em dia trazem muita temática de temas contemporâneos que estão em alta na sociedade, então eles podem utilizar aquilo ao seu favor na hora de construir uma redação”, exemplificou a professora.