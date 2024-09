Com mais de 4 mil estudantes inscritos, Jogos Escolares do Recife começam nesta terça-feira (17)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O calendário dos jogos seguirá até o dia 25 de outubro, com competições distribuídas no Geraldão, UFPE e escolas da rede de ensino do Recife

A abertura dos Jogos Escolares do Recife 2024 (JERs) será realizada nesta terça-feira (17), às 14h, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão). O evento, promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, reunirá cerca de 4 mil estudantes-atletas de 43 escolas de Anos Finais do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do Recife.

Os Jogos Escolares do Recife 2024 serão divididos em 12 modalidades desportivas, contemplando Voleibol; Queimado; Handebol; Xadrez; Atletismo; Judô; Futmesa; Tênis de Mesa; Luta Olímpica; Badminton; Futsal; e Basquete 3x3. Este ano, o calendário dos jogos seguirá até o dia 25 de outubro, com competições distribuídas no Geraldão, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e escolas da rede de ensino do Recife.



Após a cerimônia de abertura, o Geraldão sediará as decisões finais de queimado, definindo as equipes que subirão ao pódio. As competições no ginásio seguirão até o dia 27 de setembro, recebendo os embates de Futsal Masculino e Feminino; Badminton; Basquete 3x3 Masculino e Feminino; Handebol Masculino e Feminino; e Voleibol Masculino e Feminino.

Cronograma dos Jogos Escolares

O cronograma dos Jogos Escolares contemplará também Atletismo e Paratletismo na UFPE, entre os dias 9 e 11 de outubro, e as modalidades Futmesa; Xadrez; Judô; Luta Olímpica; e Tênis de Mesa, entre os dias 16 e 25 de outubro, que serão realizadas nas quadras poliesportivas das Escolas Municipais da Mangabeira; Nilo Pereira; Reitor João Alfredo; Luiz Vaz de Camões; e Costa Porto.

“Essa edição é, sem dúvidas, muito maior e com mais engajamento do que ano passado, que já foi uma edição com recordes e números bem positivos. A gente vem fazendo workshops com os professores, capacitações, entrega de material, ou seja, diversas ações com a intenção de facilitar essa rotina de aula para aumentar o engajamento e a participação deles, não só nos jogos, mas na rotina de atendimento", afirmou a secretária executiva de Esportes Educacionais, Yane Marques.

De acordo com a pasta, os Jogos Escolares do Recife têm como objetivo integrar os estudantes e estimular valores como disciplina, respeito e espírito de equipe. A diversidade de modalidades é uma oportunidade para os atletas se destacarem em diferentes áreas, desde os esportes coletivos até as competições individuais, como o xadrez e o atletismo.



“Sem dúvidas, muitos dos nossos estudantes possuem potencial para celebrar grandes conquistas, temos muitos atletas talentosos dentro das nossas escolas da rede municipal do Recife. Então, os Jogos Escolares do Recife se tornam vitrine para que eles consigam mostrar suas habilidades e se revelarem grandes talentos”, celebrou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.