Pernambuco tem 2.656 beneficiados pelo Fies em 2023; financiamento pode ser feito por aplicativo

Em 2023, 2.656 alunos em Pernambuco foram beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), segundo dados atualizados na plataforma Comunica BR. Das pessoas contempladas, 67,96% eram mulheres. Em termos de raça ou cor, 57% dos beneficiados eram negros.

No cenário nacional, 50.186 estudantes receberam apoio do Fies no último ano. As mulheres também se destacaram, representando 68,23% do total de beneficiados. Quanto à composição racial, 56,1% das pessoas atendidas eram pardas ou pretas, enquanto 41,89% eram brancas.

O Fies foi instituíto pela Lei 10.260/2001, e é voltado para a concessão de financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderiram à política e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).



Pode se inscrever no Fies quem tiver participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e tiver obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos, bem como nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.

Contratos podem ser feitos por aplicativo

A Caixa Econômica Federal divulgou, nesta quarta-feira (18), que a partir de agora a contrataçao do financiamento estudantil podera ser feita de forma totalmente digital pelo APP Fies. Os estudantes selecionados pelo programa e que tiveram suas inscrições validadas pelas instituições de ensino superior já podem solicitar o financiamento pelo aplicativo.

Com a novidade, não é mais necessário ir até uma agência do banco para efetivar a contratação. De acordo com a Caixa, já foram realizadas as primeiras contratações com jornada 100% digital por meio do aplicativo.

É importante destacar que neste primeiro momento, podem contratar estudantes que não têm cônjuge, não contam com fiador ou representante legal. Quem não se enquadra nesses critérios, permanece realizando a contratação diretamente nas agências.

A contratação digital por meio do App Fies fica disponível em dias úteis, no horário das 09h às 19h. Os estudantes devem fazer a contratação em até cinco dias antes do prazo final para realizar o financiamento, data que é estipulada no Documento de Regularidade de Inscrição (DRI).

Saiba como contratar no App Fies

Para contratar o financiamento estudantl basta o estudante baixar o App Fies, disponível em todas as lojas oficiais de aplicativos, e seguir os seguintes passos:



Abrir o app; Clicar em “Contratação FIES”; Enviar os documentos de identificação exigidos para a assinatura do contrato, como a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação ou a identidade militar; Indicar uma conta na CAIXA (Quem não tem conta no banco, pode abrir gratuitamente no App CAIXA Tem).



A CAIXA verifica a documentaçãoCai e, após essa etapa, disponibiliza o contrato para assinatura no próprio aplicativo. Por meio dele, é possível ainda consultar dados do financiamento, emitir boletos em aberto, renegociar dívidas, realizar o aditamento simplificado, suspensão temporária, entre outros serviços.