Governadora Raquel Lyra anuncia pagamento do Bônus de Desempenho Educacional em evento no Sertão

Governo de PE anuncia pagamento do Bônus de Desempenho Educacional para 15 de outubro, destacando investimentos de R$ 5,5 bilhões na educação

A governadora Raquel Lyra anunciou o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) para o dia 15 de outubro, durante um evento que reuniu novos gestores e adjuntos/assistentes de gestão de municípios do Sertão de Pernambuco.

O encontro aconteceu nesta quinta-feira (19), no município de Salgueiro, Sertão Central, e foi voltado para os profissionais recém-designados para atuar nas escolas da rede estadual.

Raquel expressou agradecimento aos gestores e adjuntos da educação pelo empenho em garantir uma educação de qualidade em Pernambuco. Alé, disso, destacou os esforços na entrega de ônibus escolares, na construção de creches e em outras iniciativas. “Estamos nos dedicando à entrega de ônibus escolares, à construção de creches e diversas ações para todas as regiões do Estado".

De acordo com infomações da gestão, a Secretaria de Educação e Esportes está finalizando o levantamento do valor a ser repassado aos servidores, e os detalhes sobre o pagamento serão divulgados em breve.

Programa Juntos Pela Educação

O Governo de Pernambuco, por meio do programa Juntos pela Educação, está investindo R$ 5,5 bilhões no setor até 2026

No Sertão, foram entregues 181 veículos escolares, e R$ 61 milhões foram destinados para a construção de 70 quadras em escolas estaduais.

Além disso, também está prevista a construção de 12 creches e pré-escolas na região, como parte do primeiro lote de obras.

“Nós, do Governo de Pernambuco, temos atenção por cada um dos nossos gestores, que são aqueles que lideram as escolas, lideram o processo pedagógico e que podem fazer a transformação que a gente quer no Estado", afirmou o secretário de Educação e Esportes, Alexandre Schneider.

Participação dos gestores



O evento contou com a participação de profissionais das Gerências Regionais de Educação (GREs) de Floresta, Petrolina, Salgueiro e Araripina.

A gestora Lilian Parente, da GRE Salgueiro, representou os novos selecionados e comentou: “É muito gratificante estar aqui neste momento e estou muito feliz com todas as propostas do Governo para a educação. Vamos trabalhar para incluir todos os estudantes”.

A seleção dos gestores e adjuntos foi realizada em um processo seletivo de 2023, regulamentado pela Portaria SEE N° 4090. As nomeações ocorreram nos meses de julho e agosto.

A deputada estadual Débora Almeida; o deputado estadual Joãozinho Tenório e o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), André Teixeira Filho, também esteviram presentes na agenda.