Professora de redação lança site para compartilhar dicas e aulas do Enem 2024

No dia 3 de novembro, os candidatos inscritos no Enem 2024 vão enfrentar questões de Linguagens, Ciências Humanas, além da redação

Após criar dois grupos no Whatsapp para compartilhar, diariamente, dicas e aulas com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, a professora de redação Fernanda Bérgamo está disponibilizando um link externo no qual as pessoas também podem consultar todos os conteúdos que são postados aplicativo de mensagens instantâneas.



“Os grupos estão sendo um sucesso, tanto que lotaram rapidamente. Mas, eu vi relatos de muitas pessoas que não conseguiram entrar. Então, para que elas também tenham acesso aos conteúdos, minha equipe criou um site em que elas se inscrevem e passam a conferir todas as aulas e leituras complementares que posto nos grupos”, explicou a professora.

De acordo com Bérgamo, a qualquer momento podem surgir novas vagas nos grupos de WhatsApp. Os interessados devem ficar atentos à bio da educadora no Instagram. Para ficar por dentro de todas as dicas de redação, os interessados devem acessar o site: https://www.fernandabergamo.com/acesso



A docente reforça ainda que os materiais são um complemento para a rotina de estudos dos alunos; em nenhuma hipótese, eles substituem as aulas regulares conduzidas por outros professores nas escolas e nos cursos.



As provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. Na primeira data, os estudantes enfrentam questões de Linguagens, Ciências Humanas, além da Redação. No segundo dia, serão aplicados quesitos de Ciências da Natureza e Matemática.