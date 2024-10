Redação no Enem: veja 3 erros comuns e como evitá-los

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em conversa com o Jornal do Commercio, a professora especialista em redação, Rute Cavalcante, destacou três erros comuns na hora de construir o texto

A prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das etapas mais temidas pelos candidatos. As provas serão aplicadas nos dias 03 e 10 de novembro, a redação é realizada no primeiro dia.

O desafio não está apenas em escrever um texto coeso e estruturado, mas também em atender às exigências de critérios avaliativos como argumentação, repertório e estrutura dissertativa-argumentativa.

Em meio à pressão e à ansiedade, muitos alunos cometem erros que podem comprometer a nota final. Para ajudar a evitar essas falhas, o JC conversou com a professora de Língua Portuguesa e especialista em redação, Rute Cavalcante, elencou os três erros mais comuns que os candidatos cometem na redação do Enem e deu dicas de como solucioná-los.

1. Falta de contextualização na introdução

Um dos erros mais frequentes cometidos pelos candidatos está logo no início do texto: a ausência de uma contextualização. "Quando não há uma contextualização acaba que a introdução fica muito pobre, muito mal construída, então é importante, antes de colocar sua tese, trazer esse contexto", afirma Rute Cavalcante.

Isso significa que é fundamental apresentar um cenário que situe o leitor sobre o tema proposto, para então introduzir a tese — a ideia principal que será defendida ao longo do texto. Sem esse cuidado, a introdução pode soar superficial e prejudicar o desenvolvimento da argumentação.

2. Repertório vazio e sem argumentação no desenvolvimento

Outro erro comum está no desenvolvimento do texto, quando o candidato apresenta um repertório superficial e sem argumentação sólida. Muitos estudantes se perdem ao utilizar dados e citações desconexos, sem ligação com a tese.

“É importante ter argumentos concretos e que realmente embasem seu ponto de vista e não apenas dados e citações aleatórias”, alerta a especialista.

O desenvolvimento precisa ser robusto, com argumentos fundamentados e um repertório que enriqueça o texto.

3. Inserir novos argumentos na conclusão

A conclusão, como o próprio nome sugere, é o momento de finalizar e amarrar todas as ideias apresentadas.

Entretanto, muitos candidatos cometem o erro de inserir novos argumentos ou informações inéditas nesse parágrafo. Rute Cavalcante explica que essa prática é prejudicial: “Nesse parágrafo não há espaço para argumentar, não há espaço para novas informações. Você deve retomar a tese e apresentar soluções viáveis, concretas, para aquele problema que você escreveu no texto.”

A conclusão deve resumir o ponto de vista do autor e razer a proposta de intervenção que estejam em sintonia com o que foi discutido no desenvolvimento.

Como evitar esses erros na redação do Enem?

Evitar esses erros requer treino e atenção aos detalhes. Seguir os moldes da prova, com introdução, desenvolvimento e conclusão, é fundamental, claro.

Mas além disso, é importante praticar a escrita e revisar frequentemente os textos, buscando sempre aprimorar a argumentação e a coesão.

Ao estar atento a esses pontos, o candidato aumenta suas chances de sucesso e garante uma redação bem estruturada e coerente.