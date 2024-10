Livro digital estimula professores a promoverem competições makers que engajam alunos em sala de aula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Guia gratuito reúne técnicas para, de forma lúdica, promover o aumento do interesse dos estudantes no desenvolvimento de projetos.

Para ajudar professores no desenvolvimento de atividades manuais makers e engajar estudantes nas atividades escolares, uma empresa pernambucana de educação lançou um livro digital que estimula e orienta professores e estudantes com técnicas para o desenvolvimento de projetos manuais.

O material reúne todas as informações necessárias para a realização de uma competição, seguindo as práticas de uma especialista em soluções tecnológicas para desenvolvimento educacional, mas fazendo uso de materiais encontrados facilmente no dia a dia e que colaboram para a maior participação e interesse dos estudantes.

O guia “A competição como ferramenta para aumentar o interesse de estudantes” é disponibilizado gratuitamente no formato de e-book e reúne dicas valiosas a partir da experiência vivida pela empresa Dulino em duas escolas públicas onde a instituição já atua com práticas inclusivas e tecnológicas.

“O e-book foi feito a partir das ‘Olimpíadas Dulino’, evento competitivo em duas escolas onde a Dulino está presente”, explica o CEO da Dulino, Raphael Gadelha.

“A fim de aumentar o interesse e engajamento dos estudantes, o projeto aumentou também o interesse dos próprios professores e foi transformado num livro digital para compartilhar a experiência para mais unidades educacionais”, continua.

“Os alunos foram divididos em equipes e criaram projetos makers, a partir de matérias-primas recicláveis, sempre com a ideia de construir objetos colocando a ‘mão na massa’”, conclui.

Competições makers

Com o e-book, unidades educacionais e professores que ainda não possuem os kits makers podem desenvolver de forma prática e com materiais facilmente disponíveis os projetos.

Papelão, garrafas PET, balões de ar e canudos são alguns itens que podem ser apresentados para estimular a criatividade dos estudantes. O livro digital explica como professores podem aplicar as técnicas na competição, promovendo o maior interesse dos alunos, de forma inclusiva.

O material pensa no interesse dos estudantes de forma inclusiva, indicando ainda informações sobre a necessidade da busca de um ambiente sensorialmente amigável, com controle de luzes, sons e outras distrações sensoriais que não sejam desafiadoras para construção dos projetos.

Para além da criação física, os estudantes também são orientados a desenvolverem um projeto escrito e realizarem a apresentação da solução criada. Para garantir o engajamento de todos, um prêmio pode ser sugerido para cada equipe de alunos. O caderno de atividades pode ser acessado através do site do projeto.