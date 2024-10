Acelere Experience: Festival educacional para 18 mil estudantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conhecimento, entretenimento e música se encontram no Acelere Experience, um evento gratuito para alunos do estado se prepararem para o ENEM

Nos dias 9 e 10 de outubro, o Acelere no ENEM, cursinho preparatório que já conectou mais de 2 milhões de estudantes em todo o Brasil, traz uma novidade: o Acelere Experience , um festival educacional gratuito que acontece no Ginásio Geraldão, em Recife.

Com uma estrutura organizada para receber 18 mil estudantes, o evento combina aprendizado e diversão, oferecendo palestras, aulas, shows musicais e ativações de marcas como BIC, TNT, FYS, Nissin e Hershey's.

O Acelere Experience também conta com o apoio do GRE Recife Norte e Recife Sul e do Governo de Pernambuco. Com a missão de unir educação e entretenimento , o evento é uma extensão do trabalho realizado pelo Acelere no ENEM.

Segundo Rhayann Vasconcelos , CEO da Acelere Educação, "O Acelere no ENEM cresceu e, com o sucesso da solução, criamos o nosso próprio festival, o Acelere Experience. O evento vai trazer aulas especiais, muita música, com experiências e ativações para o público, em um formato único e com a cara irreverente que a nossa audiência carrega".

Atrações e conteúdo do Acelere Experience

No Acelere Experience , os estudantes poderão participar de uma programação repleta de atividades que vão desde palestras com professores especialistas em todas as disciplinas cobradas no vestibular, até aulas interativas.

Entre as atrações, destacam-se os shows dos artistas locais Elvis e DJ Xavier, além de apresentações de humor e ilusionismo.

“A gente sempre teve o sonho de ir ao encontro dos estudantes, criar essa conexão olho no olho. Não da maneira tradicional, juntando-os em uma sala de aula, mas sim em uma grande experiência que marca o calendário educacional do país”, afirmou Rhayann.