Especialistas destacam a importância do repertório sociocultural e da 'Cartilha do Participante' na redação do Enem

A prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua sendo a mais temida pelos candidatos, que, a cada edição, se dedicam a estudar assuntos que podem se tornar possíveis temas. No entanto, é crucial que os estudantes prestem atenção à estrutura exigida. Para isso, é fundamental ler atentamente a "A Redação do Enem - Cartilha do(a) Participante", disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A redação exigirá que o candidato produza um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas ao longo da formação do estudante, ou seja, até o final do ensino médio.

É importante destacar que o candidato deve defender um ponto de vista—uma opinião sobre o tema proposto—apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual.

"Ter acesso e ler essa cartilha significa ter um domínio muito maior sobre o que é exigido no texto dissertativo-argumentativo. O Enem apresenta diferenças visíveis em relação ao texto dissertativo que se encontra na maioria dos livros didáticos, e isso é explicado na cartilha", destacou o professor de Redação do Colégio Saber Viver, Isaac Melo.

O candidato deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Sobre esse ponto, o professor explica que os critérios utilizados para avaliar se essa proposta está completa e coerente também são abordados neste documento. É fundamental que o aluno esteja atento ao repertório sociocultural dentro dessa intervenção.

"Não se trata apenas de associar um poeta, um dado estatístico ou um filme. É necessário ter um aprofundamento do argumento associado a esse repertório e conectado com o tema", disse Melo. "Uma preocupação importante é a memorização perigosa de repertórios socioculturais 'coringas', que consistem em cinco ou seis grandes citações de autores renomados que funcionariam para qualquer texto. Isso não é verdade e pode ser arriscado", alertou o professor.

Nesse contexto, ao fazer uma citação, os estudantes precisam mencionar a fonte para legitimá-la. Além disso, é essencial que a citação seja pertinente, ou seja, que tenha relação com a temática abordada na prova. "Ela também deve ser produtiva, ou seja, o repertório precisa funcionar para defender o argumento, aprofundando a discussão e deixando claro que deseja ser explorado. Por exemplo, se o estudante cita um filme que tem relação direta com o tema, isso fortalece sua argumentação", completou Isaac Melo.

Atenção às competências

Ao escrever a redação do Enem, o candidato deve prestar atenção aos critérios que os avaliadores considerarão ao corrigir o texto. São cinco competências a serem atendidas:

Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.



Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o tema, respeitando os limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.



Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.



Competência 5: Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos.

A nota da redação varia entre zero e 1.000 pontos, de acordo com a Matriz de Referência do exame. Cada avaliador atribuirá uma nota de zero a 200 pontos para cada uma das cinco competências.

A nota total de cada avaliador será a soma das notas atribuídas a cada competência, resultando em uma pontuação que pode alcançar até 1.000 pontos. A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Inseguranças na hora da prova

O especialista em redação e cofundador do programa pedagógico Letrus, professor Luis Junqueira, aconselha os alunos a respirarem fundo ao se depararem com o tema da redação. Ele enfatiza que, ao identificá-lo, o formato será muito semelhante às temáticas trabalhadas ano após ano.

Para o professor, é fundamental que, nos quatro parágrafos que os estudantes devem escrever, o tema orientador seja mantido em foco. Cada uma das 12 a 15 ideias a serem desenvolvidas deve estar diretamente relacionada ao tema. Por exemplo, se o tema é a 'Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil' - trabalhado na edição de 2022 - todos os parágrafos devem refletir alternativas para abordar esse problema e diminuir o desperdício dos alimentos.



As 12 ideias devem estar articuladas entre si. “É muito importante ler os textos de apoio com a mente aberta, buscando informações que possam enriquecer a redação. Por exemplo, se o tema é a recorrência da insegurança alimentar no Brasil, e o texto de apoio menciona que atualmente 33 milhões de pessoas passam fome no país, em comparação com cerca de 32 milhões em 1993, essa informação pode ser uma ideia poderosa a ser utilizada”, exemplificou Junqueira.

Redações nota mil

"A Redação do Enem - Cartilha do(a) Participante" também apresenta uma seleção e comentários de redações que obtiveram a pontuação máxima de 1.000 pontos no Enem 2023, ressaltando aquelas que cumpriram integralmente as exigências das cinco competências.

O tema abordado no ano passado foi: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil". Das 60 redações que alcançaram a nota máxima no Enem 2023, 25 foram elaboradas por candidatos do Nordeste. Seis dos nove estados da região contaram com alunos que obtiveram a cobiçada nota mil. Deixando a região à frente do Sudeste.