Evento 'Oxe Maker' de robótica reúne mais de 600 participantes da rede estadual de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta sexta-feira (18), cerca de 600 participantes de mais de 70 unidades de ensino da rede estadual de Pernambuco irão participar do "Oxe Maker', encontro imersivo de robótica e cultura maker promovido pela Gerência Regional de Educação (GRE) Metropolitana Norte. O evento será realizado em três locais simultâneos no município de Paulista e se inicia às 7h.

A Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Padre Osmar Novaes irá receber 10 oficinas voltada, enquanto na Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Custodio Pessoa receberá outras 11 oficinas voltadas para estudantes e educadores. O último local do evento será o Ginásio de Paulista onde serão realizadas as palestras no período da manhã e o concurso de cosplay, k-pop e batalha de robôs no período da tarde.

Segundo a Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE), o Oxe Maker tem como objetivo despertar novos saberes e fomentar a curiosidade entre os participantes, proporcionando um ambiente de troca e experimentação.

Programação diversificada

Com uma programação diversificada, o público terá a oportunidade de participar de palestras, oficinas práticas e competições de robótica. Além disso, os estudantes apresentarão projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, compartilhando suas ideias inovadoras e soluções tecnológicas.

Serão realizados concursos de cosplay e apresentações de k-pop, unindo a cultura pop e a tecnologia. Essas atividades buscam estimular a criatividade e a interação entre os estudantes, tornando o ambiente mais leve e descontraído, além de complementar as ações voltadas para a inovação e o aprendizado colaborativo.

“O Oxe Maker aumenta muito a curiosidade dos jovens e cria empatia entre eles. Acredito ser de suma importância organizar e promover um evento desse porte, ainda mais porque vamos envolver escolas de ensino fundamental e de ensino médio expandindo essa cultura maker para todas as idades. Então é um evento que agrega muito valor para as nossas escolas. Essa será a nossa terceira edição e temos certeza que será um dia de muito aprendizado e troca de experiências”, destacou o gerente regional da GRE Metro Norte, Paulo Dutra.