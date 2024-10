Instituto JCPM de Compromisso Social promove Aulão Pré-Enem para estudantes de escolas públicas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 3 e 10 de novembro, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social reúne cerca de 200 estudantes de escolas públicas do Pina e Brasília Teimosa para a 8ª edição do Aulão Pré-Enem.

O evento será realizado na próxima quarta-feira (23), das 14h às 18h, no Auditório do JCPM Trade Center, com o objetivo de revisar de forma descontraída os principais temas que podem ser foco das provas.

Preparação com apoio do Sapiar Educacional

O conteúdo será conduzido pela equipe de professores do Sapiar Educacional, parceiro na realização da turma de pré-universitário oferecida anualmente pelo IJCPM.

Este ano, 80 jovens participam da formação, que existe desde 2012, e já atendeu 850 estudantes ao longo de 12 anos, com uma média de 37% de aprovação nas universidades.

Suporte que vai além das aulas

Para a coordenadora pedagógica do IJCPM, Karlla Dantas, esse índice é bastante positivo, considerando os dados do último Censo do Ensino Superior que indicaram que apenas 21% dos alunos concluintes do ensino médio em escolas públicas conseguiram ingressar no Ensino Superior no ano seguinte.

“Além de aulas diárias ao longo de todo ano letivo, oferecemos formatos de mentorias, com pequenos grupos dedicados a cada deficiência identificada na turma, além de suporte psicológico”, detalha Dantas.

Ela explica que o Aulão é um momento de culminância do curso pré-universitário. “Abrimos também para a participação de outros estudantes do território, com os professores abordando de forma lúcida os conteúdos de humanas, natureza, linguagens, redação e matemática”, explica a coordenadora.