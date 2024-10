ENEM 2024: local de prova é divulgado, nesta terça (22); veja como consultar!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os locais de prova do Enem 2024 foram disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já estão disponíveis para consulta, nesta terça-feira (22), liberados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na Página do Participante.

Com o Cartão de Confirmação de Inscrição, você saberá o endereço, as datas e os horário das suas provas.

O documento também traz informações sobre atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.

Como consultar o meu local de prova?

O acesso ao documento é feito de maneira totalmente digital, por meio da Página do Participante do Enem.

Para consultá-lo, é necessário ter uma conta ativa no serviço gov.br, do governo federal. Com isso feito, é só seguir o passo a passo:

Acesse a página do participante do Enem;



Em seguida, realize o login pelo botão 'Entrar com gov.br';



Depois, informe o seu CPF e clique em 'Entrar';



No menu à esquerda, clique em 'Local de Prova';



Depois, clique no botão azul 'Local de Prova' apresentado pelo assistente virtual;



A página vai exibir o cartão de confirmação, que pode ser impresso pelo botão 'Imprimir' ao final da página.

ENEM 2024

As provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Neste ano, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registraram 5.055.699 inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, superando as últimas edições.

Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica.

Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores.