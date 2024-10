UFPE e UPE oferecem 10 mil vagas para curso de extensão em Educação Especial Inclusiva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade de Pernambuco (UPE) lançaram um edital conjunto para o curso de extensão em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

Coordenada pela Secretaria de Programas de Educação Aberta e Digital (SPREAD) da UFPE, pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da UPE e pelas Coordenações-Gerais da Universidade Aberta do Brasil (UAB) nas duas instituições, a iniciativa oferece 10 mil vagas — sendo 5 mil para cada universidade.

O curso é gratuito, totalmente online, e tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi/MEC).



Período de inscrições

As inscrições estarão abertas a partir do dia 23 de outubro e seguem até o dia 10 de novembro de 2024. Os candidatos deverão escolher entre se inscrever na UFPE ou na UPE. Cada universidade terá uma comissão própria para o processo seletivo, designada pelas Coordenações-Gerais da UAB de cada instituição.

Embora as comissões atuem de forma independente, os critérios de seleção serão uniformes, garantindo a qualidade do processo em ambas as universidades.

Para se inscrever no processo seletivo da UFPE, acesse o formulário eletrônico disponível no site da EaD UFPE. O edital completo, com todas as informações sobre as etapas do processo seletivo, também pode ser consultado no mesmo endereço. Para dúvidas, entre em contato pelo e-mail cursoext.inclusiva@ufpe.br.

Os interessados em se inscrever no processo seletivo da UPE, devem acessar o formulário eletrônico disponível no site da DED UPE. O edital completo está disponível no mesmo endereço. Para dúvidas, entre em contato pelo e-mail extensao.inclusiva@upe.br.

O curso tem como objetivo capacitar educadores a desenvolver práticas pedagógicas que estejam alinhadas às políticas de Educação Especial e à Educação Inclusiva.

A formação busca refletir sobre as pluralidades e singularidades do público da educação especial em salas de aula regulares, além de promover a elaboração de práticas e recursos que contribuam para uma escola verdadeiramente inclusiva.



Público-Alvo

O curso é voltado para professores da Educação Básica, tanto da rede pública quanto privada, que atuem em sala de aula ou no Atendimento Educacional Especializado (AEE), bem como para profissionais da área que não estejam diretamente em sala de aula.

As aulas serão realizadas entre fevereiro e abril de 2025, com uma carga horária total de 120 horas, divididas em quatro módulos:

1. Direitos Humanos, Diversidade e Educação Inclusiva

2. Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva

3. Currículo, Tecnologias e Práticas Pedagógicas Inclusivas

4. Práticas, Recursos e Materiais Pedagógicos Inclusivos na Escola

Os conteúdos serão oferecidos por meio da plataforma LabTIME da Universidade Federal de Goiás (UFG), que proporciona um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para acesso aos materiais pedagógicos. As atividades incluirão momentos síncronos e assíncronos.

A mediação pedagógica será realizada por tutores especializados, que acompanharão o desenvolvimento dos estudantes ao longo do curso. Para os participantes residentes em Pernambuco, haverá suporte presencial nos 32 Polos UAB espalhados pelo estado, com acesso a computadores e internet.

Polos UAB em Pernambuco:

- Afrânio

- Ouricuri

- Águas Belas

- Palmares

- Arcoverde

- Pesqueira

- Cabrobó

- Petrolina

- Carpina

- Recife

- Caruaru

- Salgueiro

- Cedro

- Santa Cruz do Capibaribe

- Dormentes

- Santa Filomena

- Fernando de Noronha

- São José do Egito

- Floresta

- Sertânia

- Garanhuns

- Surubim

- Gravatá

- Tabira

- Jaboatão dos Guararapes

- Timbaúba

- Lagoa Grande

- Trindade

- Lajedo

- Triunfo

- Limoeiro

- Vitória de Santo Antão