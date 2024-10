Quantas questões tem o Enem 2024? Confira como é o formato de cada prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já se aproxima, com as provas marcadas para os dias 3 e 10 de novembro e entender o formato do exame, quantidade de questões e a famosa redação pode fazer o candidato se destacar.

O Enem é uma prova anual organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ele tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio.

Além disso, as notas do Enem são usadas como classificações de seleção para o ingresso em diversas instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, por meio de programas como o Sisu, Prouni e Fies.

Aplicado em dois domingos consecutivos, cada dia do Enem possui uma duração específica e uma estrutura de questões, além da redação, que é realizada no primeiro domingo. Vamos explorar com mais detalhes o que esperar de cada dia.

Como é a prova do Enem 2024?

A prova do Enem é dividida em dois dias, com um total de 180 questões objetivas e uma redação.

No primeiro domingo, os participantes terão 5h30 para resolver as questões e elaborar a redação. Já no segundo domingo, o tempo disponível será a partir das 5h.

3 de novembro de 2024

45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias , que englobam disciplinas como Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação.

45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias , com temas de História, Geografia, Filosofia, Sociologia e outras áreas.

Além disso, será aplicada a redação dissertativo-argumentativa , onde o participante deverá desenvolver um texto em até 30 linhas, atendendo ao tema proposto no momento da prova.

O tema da redação é sempre uma surpresa e costuma abordar questões sociais relevantes.

10 de novembro de 2024

45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias , que abrangem Biologia, Física e Química.

45 questões de Matemática e suas Tecnologias , focadas em diferentes áreas da matemática.

Duração da prova

Confira o cronograma de horários: