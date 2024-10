ENEM 2024: Confira 7 possíveis temas de redação que podem cair na prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a aproximação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 muitos estudantes estão se preparando para a prova de redação, que é muito importante para garantir uma boa média.

Pensando nisso, veja abaixo sete temas que podem aparecer como proposta de redação, com base nas discussões mais recentes do Brasil e nas tendências do exame.

1- Desafios do uso responsável das redes sociais e o impacto da desinformação:

As redes sociais são plataformas de interação, mas o aumento da disseminação de fake news e informações distorcidas traz à tona questões sobre o impacto desse fenômeno nas democracias e na formação de opinião pública.

2- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho:

Um tema relevante que coloca em pauta os desafios e avanços na empregabilidade e acessibilidade para pessoas com deficiência, destacando a importância de políticas públicas e ações afirmativas que promovam a inclusão.

3- Saúde mental entre jovens e adolescentes no Brasil:

O aumento de casos de ansiedade e depressão entre jovens é um tema de relevância. As causas desse fenômeno e o papel das instituições educacionais, familiares e governamentais para promover a saúde mental são questões que podem aparecer na prova.

4- Sustentabilidade e o combate à crise hídrica:

A gestão da água e os desafios ambientais são sempre temas potenciais. Com a crise hídrica e os riscos para o futuro do abastecimento, esse tema pode explorar soluções e a conscientização sobre o uso responsável dos recursos naturais.

5- Impacto da Inteligência Artificial e automação no mercado de trabalho:

A ascensão da IA e da automação traz novos desafios para o mercado de trabalho, exigindo que os candidatos reflitam sobre os efeitos para os trabalhadores, qualificação profissional e o futuro das profissões.

6- Envelhecimento da população brasileira e seus impactos socioeconômicos:

Com o aumento da expectativa de vida, o Brasil enfrenta o desafio de adaptar suas políticas de previdência, saúde e trabalho para atender a uma população que envelhece cada vez mais.

7- A valorização da diversidade cultural e combate ao preconceito:

A pluralidade cultural brasileira e a necessidade de combater preconceitos raciais, de gênero e de orientação sexual são questões centrais que promovem a reflexão sobre direitos humanos e igualdade.

Estudar esses temas e praticar redações ajuda o candidato a explorar argumentos, exemplos e propostas de intervenção que demonstrem conhecimento crítico e domínio do tema abordado, competências essenciais para uma boa redação no Enem.

Enem 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 tem 4.325.960 de inscrições confirmadas. O número representa um aumento de 9,95% em relação a 2023.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará o Enem 2024 nos dias 3 e 10 de novembro.

Do total de participantes da edição deste ano, a maior parte já terminou o ensino médio (1,8 milhão) e 1,6 milhão é concluinte dessa etapa de ensino.