Em vídeo: Alunos denunciam barata em merenda de escola no Recife

A Secretaria de Educação e Esportes afirmou que enviou uma equipe com duas nutricionistas à unidade de ensino para realizar a inspeção do local

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma barata supostamente encontrada no almoço servido aos estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Diário de Pernambuco, localizada no bairro Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife.

A gravação, divulgada nesta quarta-feira (30) pelo perfil Roda de Fogo Ordinário, que conta com mais de 60 mil seguidores no Instagram, gerou indignação entre alunos, pais e membros da comunidade escolar, que expressaram sua preocupação com a qualidade da merenda oferecida.

Nos comentários, alguns usuários afirmaram que são alunos da EREM Diário de Pernambuco e que já haviam feitos diversas queixas sobre a alimentação servida na escola. No entanto, a gestão teria ignorado essas reclamações.

Uma jovem, que se identificou como autora do vídeo, declarou que a gestão da escola chegou a pedir que ela excluísse as imagens, levantando ainda mais questionamentos sobre a transparência e a responsabilidade da instituição em relação à qualidade da merenda.

Resposta da SEE-PE

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE) solicitando um posicionamento sobre o episódio. Por nota, a pasta afirmou que enviou uma equipe com duas nutricionistas para a unidade de ensino.

"As profissionais irão realizar a inspeção, orientação e notificação de todas as necessidades referentes à escola. A Gerência Regional de Ensino (GRE) Recife Sul, à qual a unidade é jurisdicionada, enviou profissionais da Gerência à Erem para dialogar com a gestão e os estudantes", afirma o comunicado.

"A pasta ressalta que as refeições servidas aos alunos são produzidos diariamente e os agentes de alimentação escolar participam de capacitações ao longo do ano, com foco nas boas práticas de manipulação dos alimentos, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias das refeições preparadas nas unidades de ensino da rede estadual", finalizou a SEE-PE.

No perfil da EREM Diário de Pernambuco no Instagram, a unidade de ensino emitiu uma nota afirmando que está investigando a veracidade da foto e do vídeo, alegando que não há provas suficientes para confirmar se eles foram realmente registrados na escola. A instituição ressaltou seu compromisso com a qualidade da merenda e garantiu que tomará as medidas necessárias, caso as denúncias se comprovem.

"Já realizamos uma reunião com a equipe de merenda para alinhar as providências cabíveis. Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento e, caso desejem, podemos mostrar pessoalmente a cozinha e os alimentos utilizados", concluiu o comunicado assinado pela gestão da EREM.