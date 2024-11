Enem 2024: A partir de que horas pode sair do local de prova?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Descubra a hora certa para deixar o local de prova do Enem 2024 e entenda como funcionam os horarios do Exame Nacional de Ensino Médio

Para todos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, entender os horários específicos do exame é essencial para evitar surpresas desagradáveis, incluindo a possível desclassificação caso o candidato saia antes do tempo estipulado.

Com mais de 4 milhões de inscritos para este ano segundo o Ministerio da Educação, sendo um dos mais concorridos apois o ano inicial de pandemia.

Horários

O Enem acontece nos dias 3 e 10 de novembro de 2024, com o cronograma oficial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas seguem o horário de Brasília (DF).

No primeiro dia, o foco estará na redação, nas questões de linguagens e nas questões de ciências humanas. Já no segundo, a atenção será para matemática e ciências da natureza.

Primeiro dia – 3 de novembro:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Saída sem caderno de questões: a partir das 15h30

Saída com o caderno de questões: a partir das 18h

Término das provas: 19h30

Segundo dia – 10 de novembro:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Saída sem caderno de questões: a partir das 15h30

Saída com o caderno de questões: a partir das 18h

Término das provas: 18h30

A partir de que horas é permitido sair do local de prova?

No Enem, as regras de permanência são rigorosas. Independentemente do desempenho ou se o candidato já tiver finalizado as questões, ninguém pode deixar a sala antes das 15h30.

Esse horário é pensado para evitar que informações sobre a prova vazem antes do tempo e para garantir a segurança do processo de seleção.

Além disso, se o candidato desejar levar o caderno de questões para revisar posteriormente, só poderá sair a partir das 18h. Este é um detalhe importante para quem gosta de comparar respostas após o exame e verificar o gabarito preliminar, que será divulgado no dia 20 de novembro. O resultado final sai em 13 de janeiro.

Horário de encerramento das provas do Enem 2024

Outro ponto essencial para os participantes do Enem é o horário de encerramento de cada dia. No primeiro dia, as provas terminam às 19h30, isso por que a redação sera realizada, enquanto no segundo dia o término ocorre um pouco mais cedo, às 18h30.

Sobre o Enem:

Dicas para o Enem 2024