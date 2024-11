No Recife, ação distribui gratuitamente 20 mil canetas antes do Enem 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cerca de 4,3 milhões de estudantes brasileiros prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , que começa neste domingo (3). Para enfrentar a maratona de provas, o Acelere no ENEM e a BIC, vão distribuir gratuitamente 20 mil canetas aos vestibulandos em stands montados próximos aos locais onde o exame será realizado na cidade do Recife.

“Acreditamos muito no poder transformador da educação. É por isso que fazemos, desde 2020, um preparatório gratuito, oferecendo ferramentas importantíssimas para uma boa preparação. Às vésperas da prova, momento tão especial para os estudantes, incentivá-los é a melhor maneira de demonstrar que eles são capazes de conquistar novos sonhos e objetivos, agora no Ensino Superior. A parceria com a BIC e a ação surgem com este propósito”, avalia Rhayann Vasconcelos, CEO da Acelere Educação, startup de impacto que lidera o Acelere no ENEM.

Como receber o Kit Enem

Para a ação, foi escolhida a caneta de cor preta e tubo transparente, como exigem as regras do Enem. Os interessados em retirar o seu "Kit Enem" podem se dirigir aos stands distribuídos em 10 pontos diferentes, abraçando toda a cidade e os mais diversos públicos, que funcionarão das 9h às 13h.

São eles: Unicap - Bloco B e G2, Unibra Campus 3 e UniSãoMiguel, todos na Boa Vista; Uninassau Bloco E, no Derby; Esuda, em Santo Amaro; Faculdade Estácio do Recife, na Madalena; UNIFBV, na Imbiribeira; Uninassau Boa Viagem, em Boa Viagem; Uninassau Caxangá, na Caxangá.