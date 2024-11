10 filmes para usar como repertório sociocultural na redação do Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para relaxar antes do exame e ainda reforçar o repertório cultural, confira lista com 10 filmes que podem ajudar na redação do ENEM

Nos dias que antecedem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes se veem ansiosos, com aquela sensação de que "falta alguma coisa".

As provas acontecerão nos póximos domingos, 03 e 10 de novembro. O primeiro dia já é neste fim de semana, com a provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.Nesta reta final, o ideal é apostar em atividades leves e focadas na revisão.

Assistir filmes, por exemplo, ajuda a manter o foco em temas relevantes enquanto se diverte. Os filmes são ótimas opções de repertório sociocultural na reação do Enem, que tem esse item como obrigatório.

"A redação exige que os candidatos demonstrem conhecimentos socioculturais, normalmente relacionando temas da atualidade a questões sociais, por isso as obras audiovisuais se tornam aliadas valiosas na rotina de estudos”, professora de redação Anna Cabral, do Estratégia Vestibulares.

Lista de filmes para usar na redação do Enem

Confira abaixo uma lista com 10 filmes que abordam temas sociais importantes, e podem ser uilizados como repertório para garantir boas alusões na redação.

1. Que Horas Ela Volta? (2015) – Direção: Anna Muylaert

Este filme brasileiro aborda a história de Val, uma empregada doméstica que enfrenta o desequilíbrio de poder ao se reunir com sua filha em uma casa de classe alta em São Paulo.

A narrativa coloca em evidência a desigualdade de classes no Brasil, um tema que, segundo a professora, é “uma ótima escolha para discutir temas como mobilidade social e as desigualdades que persistem na sociedade”.

2. Bacurau (2019) – Direção: Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles

Aclamado no Brasil e no exterior, Bacurau conta a história de uma comunidade isolada no sertão que enfrenta ameaças externas.

“A obra oferece uma reflexão sobre a história de resistência das comunidades tradicionais”, ressalta Anna.

Esse filme é útil para redações que abordem colonialismo e a influência cultural estrangeira em regiões remotas.

3. Cidade de Deus (2002) – Direção: Fernando Meirelles

Baseado no livro de Paulo Lins, o filme explora a vida de jovens em uma favela carioca entre as décadas de 1960 e 1980.

Para Anna, “a produção é indicada para discussões sobre a violência nas periferias, a exclusão social e as desigualdades urbanas”, temas pertinentes no Enem.

4. O Dilema das Redes (2020) – Direção: Jeff Orlowski

Este documentário analisa o impacto das redes sociais na sociedade atual, explorando temas como manipulação de informações e privacidade digital.

“Essa obra pode ser utilizada para discutir a influência das redes sociais na formação de opiniões e comportamentos”, explica Anna.

5. Estrelas Além do Tempo (2016) – Direção: Theodore Melfi

Inspirado em uma história real, o filme acompanha três cientistas negras da NASA na luta contra o racismo e o machismo nos anos 1960.

“O filme serve como referência em discussões sobre o racismo, à valorização das mulheres na ciência e à superação de barreiras sociais”, acrescenta a professora.

6. Parasita (2019) – Direção: Bong Joon-ho

Parasita é um filme coreano que critica a desigualdade social ao retratar a relação entre uma família pobre e outra rica.

O filme examina como a meritocracia se torna inalcançável para as classes mais baixas.

7. Doze Anos de Escravidão (2013) – Direção: Steve McQueen

O filme narra a história real de Solomon Northup, um homem livre que é sequestrado e vendido como escravo.

“A obra busca retratar as condições de vida dos escravizados e das práticas racistas, uma referência para discussões sobre o legado da escravidão e o racismo na sociedade contemporânea”, explica Anna.

8. A Onda (2008) – Direção: Dennis Gansel

Este filme conta a história de um experimento sobre autoritarismo que se torna um movimento perigoso.

“É uma referência relevante para temas sobre política, poder e a construção de regimes autoritários”.

O filme pode ser utilizado em temas que trazem o extremismo e autoritarismo na sociedade.

9. Eu, Daniel Blake (2016) – Direção: Ken Loach

A obra retrata as dificuldades enfrentadas por um trabalhador que precisa lidar com o sistema de assistência social após um problema de saúde.

Para Anna, o filme é “ideal para discutir temas como a eficiência do Estado, a dignidade humana e as falhas do sistema de proteção social”. O filme pode ser uma boa alusão em temas que falam sobre acesso á saúde, por exemplo.

10. O Jogo da Imitação (2014) – Direção: Morten Tyldum

O filme conta a história de Alan Turing, matemático que decifrou os códigos nazistas, mas foi perseguido por ser uma pessoa homoafetiva.

Segundo a professora, “a obra traz à tona a importância do reconhecimento dos direitos LGBTQIAPN+ e o impacto de grandes mentes no avanço da ciência e tecnologia”.

CONFIRA NO VÍDEO: dicas essenciais para o Enem 2024