Pode usar lápis e borracha no Enem? Entenda o que é permitido

Entenda os materiais que são permitidos e proibidos no Exame Nacional do Ensino Médio, segundo o edital, e saiba como se preparar para a prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das provas mais aguardadas do país e principal porta de entrada para universidades públicas, pelo Sisu, e particulare, pelo Prouni e Fies.

As provas do exame vão acontecer nos próximos domingo, 03 e 10 de novembro. Por iso, estar atento ás regras é importante para evitar desclassificação.

É comum que muitos candidatos tenham dúvidas sobre quais objetos são permitidos ou proibidos durante o exame

Entre as dúvidas mais recorrentes, estão o uso de lápis e borracha, itens comuns em provas escolares, mas que têm regras específicas no contexto do Enem. Confira abaixo.

Posso levar lápis e borracha para o Enem?

Não. É proibido o uso de lápis e borracha durante as provas do Enem. De acordo com o edital, o candidato não deve portar certos objetos ao ingressar na sala de prova, como o lápis, a lapiseira e a borracha.

As únicas ferramentas autorizadas para o preenchimento do gabarito são canetas de tinta preta, fabricadas em material transparente.

Além disso, outros itens, como régua e corretivo, também não podem ser levados para a sala de prova.

Por que esses itens são proibidos?

A proibição de lápis e borracha, bem como de outros objetos como régua, calculadora, e canetas de material não transparente, faz parte de um conjunto de normas adotadas pelo Enem para assegurar a segurança e a transparência do exame.

Esses itens podem ser utilizados de maneira inadequada ou facilitar a comunicação entre candidatos, além de dificultarem o controle total dos objetos dentro da sala de prova.

Quais materiais são permitidos no dia do exame?

No dia do Enem, o candidato deve comparecer com um documento de identificação oficial com foto e a caneta esferográfica preta transparente.

Além disso, recomenda-se levar o Cartão de Confirmação de Inscrição, embora ele não seja obrigatório.

Para aqueles que precisam comprovar presença no exame, é possível solicitar ao chefe de sala uma Declaração de Comparecimento, que deve ser impressa previamente e entregue antes do início da prova, conforme solicitado pelo edital.

Para quem deseja se hidratar durante a prova, é permitida a entrada com garrafa de água, desde que seja de material transparente e sem rótulo.

