Enem 2024: Pernambuco garante gratuidade na passagem de ônibus parra estudantes da Rede Estadual

Os estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (3) e no próximo dia 10 terão gratuidade no transporte público. O Governo de Pernambuco, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, vai liberar o uso pelos estudantes matriculados na rede que possuem o cartão VEM PASSE LIVRE RMR, para que se desloquem no Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP) aos locais em que serão aplicadas as provas, dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR). Além disso, também haverá um reforço significativo na frota de ônibus. Os anúncios foram feitos pela governadora Raquel Lyra, que cumpre agendas institucionais em Portugal.

“O Enem é um momento importante na vida dos nossos estudantes. Além da preparação que tivemos durante o ano letivo, junto com os nossos professores da Rede Estadual, a gratuidade da passagem traz tranquilidade para o candidato chegar ao seu local de prova, garantindo que nenhum aluno perca a chance de fazer o Enem em toda Região Metropolitana do Recife”, destacou a governadora Raquel Lyra.

“A gratuidade nos ônibus é mais uma forma de dizer que estamos juntos dos nossos estudantes. Desejo a todos que façam um excelente exame. Saibam que vocês são motivo de orgulho para toda a nossa equipe do Governo, e o Enem é mais um passo na vida de vocês para a conquista de um grande futuro", reforçou a governadora em exercício Priscila Krause.

AÇÃO EM PROL DA EDUCAÇÃO

O secretário de Educação e Esportes, Alexandre Schneider, ressalta a importância da educação e do acesso igualitário às oportunidades, enfatizando que essa iniciativa é mais um passo nesse sentido. "Com o passe livre nos dois dias do Enem, garantimos aos estudantes da Rede Estadual o direito de chegar aos seus locais de prova com segurança e tranquilidade. Essa iniciativa do Governo de Pernambuco é mais um incentivo para que nossos concluintes não desistam do sonho de ingressar no Ensino Superior. Estamos aqui, torcendo pelo bom desempenho de cada um deles", registrou.

Nos dois dias de prova, haverá um reforço na frota de ônibus. Estarão disponíveis 919 veículos, operando em 29 linhas da RMR, o que resultará em 10.284 viagens ao longo do dia.