Quando abrem as inscrições do Sisu 2025? Veja como funciona o portal

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado do Ministério da Educação, que une as instituições públicas de ensino superior para disponibilizarem suas vagas para quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

A data exata para as inscrições do Sisu ainda não foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC). O portal deve ser aberto entre janeiro a março de 2025.

Entenda o que é e como funciona o Sisu:

Conforme as notas e o desempenho obtidos no exame, os candidatos são classificados e selecionados para diferentes cursos e instituições de ensino superior, por meio do Sisu.

Outra opção é se manifestar de interesse na lista de espera de um curso desejado.

Na edição de 2024, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou um total de 264.181 vagas distribuídas em 6.827 cursos de graduação, oferecidos por 127 instituições de ensino superior que assinaram o Termo de Adesão (TA).

Como escolher uma vaga?

A inscrição é gratuita e feita totalmente pela internet. O portal é aberto duas vezes ao ano, antes do início de cada período letivo. Para selecionar um vaga siga os seguintes passos:

Realize o primeiro login no site do SISU, com seu número de inscrição e senha do ENEM do ano anterior; Pesquise vagas disponíveis, de acordo com o seu interesse, as vagas disponíveis no curso, instituição e/ou município pretendido; Escolha os cursos desejados. Você pode escolher até duas opções de cursos desejados entre as vagas existentes, com uma delas sendo sua primeira opção; Acompanhe a nota de corte e a classificação parcial nos cursos escolhidos; Fique de olhos no cronograma e receba o resultado da primeira chamada; Se não for selecionado (a) em sua primeira opção na chamada, manifeste interesse em participar da lista de espera.

Os cursos oferecidos pelo Sisu 2025 são cursos de graduação em instituições públicas, nas modalidades presencial e a distância.

Em média, três dias são disponibilizados para que os candidatos possam escolher os cursos.

A partir do segundo dia de inscrições, as notas de corte são liberadas para os cursos participantes. Assim, os candidatos podem se orientar e ter uma referência se estariam entre os selecionados para determinado curso com a nota obtida no Enem.

Caso a nota seja inferior à nota de corte, é permitido trocar de curso durante todo o período de inscrição.

Encerrado o processo, as listas dos candidatos selecionados são liberadas e os estudantes deverão fazer a matrícula na instituição em que foram aceitos.

