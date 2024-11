Quando sai o resultado do Enem 2024? Saiba as datas para conferir notas e gabaritos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra a data oficial de divulgação do gabarito e do resultado do Exame Nacional de Ensino Médio 2024, e como acompanhar suas notas

Os dias de prova do Enem 2024 estão cada vez mais próximos, e muitos candidatos já estão ansiosos para saber quando sairão as respostas e as notas oficiais.

De acordo com o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio, o gabarito será divulgado ainda em novembro, mas o resultado individual, essencial para ingresso em universidades, só estará disponível em janeiro de 2025.

Quando será divulgado o gabarito do Enem 2024?

As provas do Enem deste ano serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2024. Conforme o edital oficial, o gabarito estará disponível para os candidatos no dia 20 de novembro de 2024.

A partir deste dia o candidato pode conferir o desempenho preliminar, comparando as respostas que marcou na prova com o gabarito oficial.

Para acessá-lo, basta entrar no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), onde o gabarito será publicado para todos os participantes.

Data do resultado do Enem 2024

Se a expectativa está alta para o gabarito, o mesmo vale para a data do resultado. O resultado oficial do Enem 2024 será liberado no dia 13 de janeiro de 2025.

Nesta data, os participantes terão acesso às notas individuais, que poderão ser consultadas diretamente na Página do Participante, onde o Inep disponibiliza as informações de forma exclusiva para cada candidato.

Após a divulgação das notas, o próximo passo para os candidatos que buscam uma vaga em instituições públicas e privadas de ensino superior é a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (ProUni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições costumam ocorrer logo após a liberação dos resultados, então é fundamental ficar atento para não perder os prazos.

Sobre o Enem:

Resultado do Enem para treineiros

Quem realizou o Enem 2024 na condição de treineiro – geralmente estudantes de anos anteriores ao último do ensino médio que fazem a prova para testar conhecimentos – deve esperar um pouco mais para ter acesso ao seu desempenho.

O Inep informa que os resultados dos treineiros são divulgados cerca de 60 dias após a liberação do resultado dos candidatos regulares, o que deve acontecer em meados de março de 2025.