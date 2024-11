Que horas fecha o portão do Enem 2024? Confira horário limite para entrar no local de prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Saiba o horário de fechamento dos portões do local do Exame Nacionl de Ensino Médio e tudo que você precisa para evitar atrasos nos dias de prova

Os dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 se aproximam! Neste domingo, 3 de novembro, e no próximo, 10 de novembro, milhares de candidatos em todo o país estarão se dirigindo aos locais de prova.

É essencial ficar atento ao horário limite de entrada para garantir que não haverá contratempos. No Enem, os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h (horário de Brasília), sem tolerância para atrasos.

Horários das provas do Enem 2024

O Enem 2024 segue rigorosamente o horário de Brasília-DF, e todos os candidatos devem chegar com antecedência para evitar o risco de perder a prova devido ao fechamento dos portões. Confira os horários detalhados de cada dia:

3 de Novembro

No primeiro dia do Enem 2024, os candidatos farão a prova de redação, além de responder 45 questões de Linguagens e 45 questões de Ciências Humanas. Veja os horários:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Saída sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Saída com o caderno de questões: a partir das 18h

Término das provas: 19h30

10 de Novembro

No segundo dia, as provas do Enem 2024 incluem 45 questões de Matemática e 45 questões de Ciências da Natureza. Confira a organização do dia:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Saída sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Saída com o caderno de questões: a partir das 18h

Término das provas: 18h30

Sobre o Enem:

Como evitar atrasos no Enem 2024

Para garantir que tudo corra bem no dia do exame, é recomendado: