Lula deseja sorte aos participantes do Enem: 'Brasil precisa de gente com capacidade'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou vídeo em suas redes sociais na véspera do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em que apresentou horários e regras das provas, além de desejar sucesso aos estudantes. Ele ressaltou que "o Brasil precisa muito de gente com bastante capacidade".

Em mensagem destinada aos mais de 5 milhões de inscritos para o Enem, Lula reforçou a importância da pontualidade e preparação para o exame.

O Enem será realizado neste e no próximo domingo (10), com início das provas às 13h30. Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12 horas, com fechamento às 13h. "Não dá para brincar, não dá para chegar atrasado", reforçou o presidente.

LOGÍSTICA DO ENEM

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Com uma logística complexa, que envolve cerca de meio milhão de pessoas, o Enem começa a ser preparado antes mesmo do fim da edição anterior. Mas, afinal, o que é feito ao longo de toda a preparação e concretização do exame para os participantes terem a oportunidade de realizar as provas?

O Inep preparou mais uma edição da Operação Enem — um infográfico detalhado com os principais dados logísticos do exame. No material, é possível entender cada etapa relacionada à aplicação:

O processo inclui a elaboração das questões; a montagem da prova; a impressão, a distribuição e o armazenamento dos cadernos de questões; o ensalamento dos participantes; e a aplicação das provas.?

O planejamento dos custos; as licitações; as contratações dos fornecedores de serviço; e a preparação do edital também fazem parte do processo.

A logística reversa, a correção e a divulgação dos resultados são algumas das etapas finais de cada edição.

Confira alguns dos dados preliminares relativos à logística e segurança do Enem 2024:

1.753 municípios de aplicação

Cerca de 10 mil locais de prova

10 mil coordenações de aplicação

140 mil salas de prova

Mais de 500 mil colaboradores

Cerca de 58 mil atendimentos especializados

Mais de 78 mil recursos de acessibilidade

Cerca de 9 milhões de provas impressas

18 cadernos de provas diferentes

Mais de 300 milhões de páginas impressas

65 mil malotes de provas

22 mil caixas de materiais administrativos

2,5 mil contêineres desmontáveis leves

60 carretas transportadoras

10,8 mil rotas de transporte