Lula chega à sede do Inep para visita à sala de monitoramento do Enem 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 11 horas à sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para visita à Sala de Monitoramento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

Também estão presentes os ministros Camilo Santana (Educação), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Nísia Trindade (Saúde), além do presidente do Inep, Manuel Palacios. No local, Lula confere o funcionamento de um painel interativo que permite o acesso a dados preliminares sobre a aplicação do Enem.

A primeira etapa da prova ocorre neste domingo, e a segunda, em 10 de novembro. Com a plataforma, o Inep verifica, por exemplo, se há ocorrências que inviabilizem o funcionamento de salas de aula, como falta de energia elétrica e alagamentos.

Ao longo da aplicação do Enem, que tem início às 13h30, o Inep também terá dados preliminares sobre alunos que faltaram, mas o número consolidado será obtido somente após o encerramento da prova.

São 4,3 milhões de inscritos no Enem. A prova é aplicada em 1.753 municípios, em mais de 10 mil locais de prova.

Lula mandou mensagem a estudantes

Nas primeiras horas do dia, o presidente Lula publicou uma mensagem nas redes sociais, para desejar boa sorte aos mais de 4,3 milhões de inscritos no exame.

“É muito importante que vocês, meninos e meninas, levantem de bom humor, vocês já estudaram, então é só ir com o coração aberto, com muita fé em Deus e sabendo que, vocês, se passarem, transformarão no maior orgulho, que vocês já são – do pai e da mãe de vocês. Um beijo no coração, força e que Deus os abençoe”, escreveu o presidente.

