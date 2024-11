Enem 2024: Os assuntos de matemática que mais caem no segundo dia de provas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No próximo domingo, dia 10 de novembro, milhões de estudantes encaram o segundo dia de provas do Enem 2024, focado nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza.

Com 90 questões objetivas por dia, cada uma com cinco alternativas, o exame é uma etapa essencial para quem deseja ingressar no ensino superior.

No segundo dia do Enem, os alunos terão das 13h30 até as 18h30 para finalizar a prova, sendo meia hora a menos que no primeiro domingo, pois o segundo dia não inclui redação.

Estar bem preparado para o Enem envolve mais do que dominar os conteúdos: é preciso entender a organização do tempo e saber quais tópicos são mais recorrentes.

A matemática, especificamente, é a disciplina mais pesada no exame, cobrindo conceitos variados. Com base em análises de edições anteriores, alguns temas são recorrentes e, por isso, merecem atenção especial.

Assuntos de matemática que mais caem no Enem

Segundo dados da CNN Brasil, esses são os temais que mais caem nas provas de Matemática e suas Tecnologias:

Geometria (21,9%): Inclui tanto a geometria plana quanto a espacial. Fique atento a conceitos de áreas, perímetros, volumes e fórmulas para figuras tridimensionais. Escala, Razão e Proporção (13,8%): Importante em problemas que envolvem proporções, escalas e a regra de três. Este tema é bastante comum e essencial para questões práticas. Aritmética (11,3%): Envolve operações fundamentais e conceitos de divisibilidade, múltiplos e frações. Gráficos e Tabelas (9,4%): Questões sobre interpretação de dados são recorrentes, exigindo que o candidato analise informações em gráficos e tabelas. Funções (9%): Funções de primeiro e segundo graus são comuns, além de conceitos de gráficos, interpretação e cálculo de funções.



O que fazer na reta final

Faltando menos de uma semana para o segundo dia de prova, revisar os temas que mais caem em matemática, física, química e biologia pode ajudar os candidatos a fazer uma prova mais assertiva.

Nessa prova, também é importante aproveitar questões que envolvem lógica para economizar tempo e conseguir se dedicar a questões mais extensas.