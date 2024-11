Quantas questões de biologia caem no Enem? Confira a média

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira a média de questões de biologia no Enem 2024 e saiba como se preparar para as provas de Ciências da Natureza com mais eficiência

Após o primeiro dia de provas no último domingo (3), que contou com questões de Ciências Humanas, Linguagens e Redação, a expectativa agora se volta para o próximo domingo (10), quando os participantes enfrentarão as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Com mais de 4 milhões de inscritos nesta edição, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua sendo uma das provas mais aguardadas do país, como principal porta de entrada para universidades de todo país.

Embora o Enem 2024 tenha registrado uma abstenção de pelo menos 26,6% no primeiro dia, as expectativas para as provas de Ciências da Natureza estão altas.

Quantas questões de biologia caem no Enem?

Na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrange as disciplinas de Química, Física e Biologia, a média de questões para biologia gira em torno de 17 a 19 questões.

Embora a quantidade exata possa variar de um ano para o outro, é possível observar uma tendência em que, ao longo dos anos, são cobradas, no mínimo, 10 questões de biologia, o que reflete a relevância dessa disciplina no exame.

Além disso, é importante ressaltar que, muitas vezes, as questões do Enem não se limitam a testar os conhecimentos isolados das disciplinas.

Em muitas situações, as questões podem ser interdisciplinares, ou seja, uma única pergunta pode envolver mais de uma área do conhecimento.

Isso ocorre porque o Enem busca avaliar a capacidade do candidato de integrar conhecimentos de forma ampla, abordando temas da biologia, física, química e outras áreas de forma contextualizada.

LEIA TAMBÉM >> Assuntos de Ciências da natureza que mais caem no Enem

Estratégia durante a prova

O Enem é uma prova conhecida não só pelo seu conteúdo extenso, mas também pela maneira como as questões são formuladas.

Além de um bom conhecimento técnico das matérias, os participantes também devem se atentar à habilidade de interpretação de texto.

Durante a prova, muitas questões exigem que o estudante analise cuidadosamente as alternativas antes de chegar a uma conclusão.

Assuntos que mais caem em biologia no Enem

Alguns dos principais assuntos que podem cair em Biologia são:

Ecologia



Biotecnologia

Bioenergética



Fisiologia humana



Citologia

É importante saber quais os tópicos que surgem dentro desses assuntos para fazer uma revisão básica nestes últimos dias.