Horário do Enem: Saiba quando pode sair com o caderno de prova no segundo dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira os horários de entrada, saída e a partir de que momento é permitido levar o caderno de questões do segundo dia do Enem 2024

O segundo dia de provas do Enem 2024, marcado para domingo, 10 de novembro, possui um cronograma de horarios que todos os candidatos devem respeitar para que não sejam eliminados.

No domingo, além de responderem questões de Matemática e Ciências da Natureza, os participantes precisam estar atentos aos horários de entrada, fechamento dos portões e quando poderão sair da prova e retirar o caderno de questões.

Cronograma do Segundo

Assim como no primeiro dia, os portões do segundo tambem serão abertos ao meio dia, com pequenas alterações em olutros momentos, como a retirada do caderno e o momento que a prova encerra. Veja os horários:

12h – Abertura dos portões.

13h – Fechamento dos portões (sem tolerância para atrasos).

13h30 – Início das provas.

18h30 – Término das provas.

Os participantes poderão sair do local de prova a partir das 15h30, mas só poderão levar o caderno de questões consigo a partir das 18h, ou seja, nos últimos 30 minutos antes do encerramento.

Como funciona o segundo dia do Enem



No segundo dia, os candidatos enfrentam questões de duas áreas de conhecimento:

Matemática: com 45 questões, essa prova exige raciocínio lógico, prática com cálculos e domínio de fórmulas.

com 45 questões, essa prova exige raciocínio lógico, prática com cálculos e domínio de fórmulas. Ciências da Natureza: também com 45 questões, aborda temas de Física, Química e Biologia, exigindo conhecimentos científicos e aplicação prática de teorias.

Ao todo, os candidatos terão 90 questões de múltipla escolha para responder até o horário de término, às 18h30.

Dicas para o segundo dia