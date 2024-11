Enem 2024: confira quando gabarito oficial será divulgado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste domingo (10), encerrou-se a última fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dividido em dois dias de provas, mais de 4,3 milhões de candidatos se inscreveram para o exame.

O exame é a principal porta de entrada no ensino superior. Instituições de ensino públicas e privadas selecionam os estudantes por meio da prova, através do Sistema de Seleção Unificada ou do Programa Universidade para Todos (Prouni), ou ainda com ofertas de vagas e bolsas independentes em instituições privadas.

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.

Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Data de divulgação do gabarito

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado até o dia 20 de novembro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Já o resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025.