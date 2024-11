Enem 2024: Ministro da Educação destaca aumento nas inscrições; participantes demonstram confiança no último dia de provas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com mais de quatro milhões de participantes, o último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve início neste domingo (10). Os portões foram fechados pontualmente às 13h (horário de Brasília), e as provas de Matemática e Ciências da Natureza (química, física e biologia) começaram às 13h30.

São 90 questões de múltipla escolha, e os candidatos só poderão deixar a sala de aplicação do exame a partir das 15h30. No entanto, para levar o caderno de questões, será necessário aguardar até os 30 minutos finais da prova, ou seja, a partir das 18h.

Mais cedo, o ministro da Educação Camilo Santana, que está acompanhando a realização do Enem 2024 na Sala de Monitoramento do Inep, destacou que esta edição houve um crescimento no número de alunos que se inscreveram para o Enem.

"Nós tivemos um salto importante para aquele aluno que está no terceiro ano do ensino médio, passando de 58% para 94% comparado com o ano passado. Isso significa que os alunos que os alunos que estão concluindo o ensino médio se inscreveram mais para o Enem neste ano. Não tenho dúvidas que isso tenha um efeito do programa Pé-de-Meia, a parcela que vamos pagar para os alunos que fazem as duas provas", declarou o ministro.

Unicap recebe os participantes inscritos no Enem para o segundo domingo de provas - Cirio Gomes / JC Imagem

Expecativa para uma boa prova

O repórter Emerson Pereira, da TV Jornal, esteve na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), um dos maiores locais de prova do estado, situada no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, para acompanhar a chegada dos candidatos ao local de exame.

Em entrevista, o jovem Alexandre Farias, 19 anos, que já havia feito o Enem como treineiro, expressou o desejo de cursar Medicina e está confiante para este segundo domingo de provas. "Minha jornada de estudos foi longa, um pouco cansativa, mas deu certo. Já fiz o Enem duas vezes como treineiro e outras duas valendo de fato. Foi bom para adquirir mais conhecimento sobre a prova. Acho que o segredo para fazer o Enem é manter a saúde mental em dia e ter um emocional forte para não desistir do processo", afirmou Alexandre.

Ele não chegou sozinho ao local de prova na Unicap. Para sua mãe, a pedagoga Elaine Farias, a presença da família nos dois dias de Enem é essencial. "Acredito realmente que a família deve estar junta neste momento, para oferecer apoio emocional, principalmente. No que diz respeito aos estudos, ele fez sua parte, mas o apoio emocional também é muito importante para que ele possa fazer a prova de forma mais tranquila", declarou.

Para o estudante Fábio Ventura, ao contrário do primeiro domingo, em que as provas tinham textos mais longos e menos figuras, o que as tornou um pouco mais cansativas, neste segundo dia ele acredita que as questões serão mais objetivas. "Estou com muita esperança de que essa prova seja mais tranquila do que as do primeiro dia do exame. Estudei muito e acredito que vai dar certo", afirmou, confiante.

Fábio também estava acompanhado de sua mãe, Savana Ventura, estudante de Medicina. "É fundamental o apoio da família por causa do nervosismo e da euforia do momento. Até para o psicológico, pois tudo o que eles vêm vivendo durante o ano culmina neste momento. Hoje é o pico do entendimento sobre o que vai acontecer daqui para frente. É o momento de virada de chave para o futuro", disse.