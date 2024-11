Enem 2024: No segundo domingo de provas, confira o que muda e outros detalhes importantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aqueles que não puderam comparecer ao 1º dia do Enem devido a problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas devem realizar a 2ª parte do exame

Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 retornam, neste domingo (10), aos locais de prova e precisam estar atentos há algumas mudanças com relação ao primeiro dia do exame. A aplicação ocorrerá no horário de Brasília. Os portões se abrirão às 12h e serão fechados pontualmente às 13h. As provas terão início às 13h30 e terminarão às 18h30 (meia hora a menos do que no primeiro domingo).

Os candidatos terão que responder a 45 questões de Matemática e 45 questões de Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física). Participantes que não puderam comparecer ao primeiro dia do Enem devido a problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas devem realizar a segunda parte do exame normalmente.

Eles podem solicitar a reaplicação apenas para o dia em que estiveram ausentes. A solicitação deve ser feita entre 11 e 15 de novembro, por meio da Página do Participante. Apenas os casos previstos no edital têm direito a essa solicitação.

Quem não se enquadrar nas condições para reaplicação será considerado ausente no primeiro dia e terá a nota do segundo dia divulgada no boletim de desempenho individual. Nesse caso, as notas servirão exclusivamente para autoavaliação do participante.

Já a aplicação para os participantes que solicitaram atendimento especializado seguirá o mesmo rigor da aplicação regular. Caso haja prejuízo comprovado, esses candidatos também poderão solicitar reaplicação.

Expectativa dos estudantes

João Victor de Oliveira Chaves, 18 anos, aluno da Escola Técnica Estadual (ETE) Dom Bosco, acredita que o segundo domingo de provas do Enem é mais estratégico em relação às questões.

"São questões de raciocínio lógico, que possuem mais imagens naturalmente e são mais intuitivas também, então acredito que sejam provas mais tranquilas. A prova do primeiro dia foi mais cansativa", destacou o aluno da ETE Dom Bosco, que aproveitou os últimos dias para se dedicar a resolução de questões e também para descansar.

Para a aluna do Colégio Saber Viver Letícia Suarez, 17 anos, as provas do primeiro dia foram boas, tendo conseguido resolver a maioria das questões. Neste segundo domingo, ela acredita que o nível de dificuldade será mantido, mas com perguntas mais objetivas. "Eu espero uma prova com muitos textos bons na parte de Natureza, e com muito conteúdo mais escondido dentro das questões", afirmou a aluna do Colégio Saber Viver.

Desempenho Escolar

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica. Ao longo de mais de 20 anos, o Enem se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de programas como o Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam as notas do Enem como critério único ou complementar nos processos seletivos, além de usá-las como parâmetro para o acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As notas do Enem também podem ser aproveitadas em processos seletivos de instituições de ensino superior em Portugal, que mantêm convênios com o Inep para aceitar os resultados do exame. Esses acordos garantem acesso facilitado para estudantes brasileiros interessados em cursar a graduação em território português.