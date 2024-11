Em Olinda, matrículas da rede municipal para o ano letivo de 2025 começam no dia 2 de dezembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Educação, divulgou nesta quinta-feira (14), o cronograma com as etapas e os prazos para o processo de matrículas na rede municipal para o ano letivo de 2025. Olinda conta com um total de 29,2 mil vagas, das quais 25,3 mil já estão ocupadas, distribuídas em 79 escolas e creches.

A primeira fase começa em dezembro e contempla as matrículas para novos estudantes, que deverão ser feitas exclusivamente online. A Secretaria de Educação pede para que os pais e responsáveis fiquem atentos aos prazos para garantir uma vaga nas unidades de ensino do município.

Confira as datas e orientações:

- Matrícula de Novos Estudantes: De 2 a 27 de dezembro de 2024, será aberto o período para matrícula de novos alunos, realizada exclusivamente pelo site https://matricula.sieo.edu.olinda.pe.gov.br/. A inscrição online permite mais praticidade e rapidez para os responsáveis.

- Confirmação de Matrícula: Entre 6 e 17 de janeiro de 2025, todos os estudantes – incluindo os que renovaram a matrícula e os novos matriculados pela internet – deverão comparecer presencialmente na escola para confirmar a vaga.

- Renovação de Matrículas (prazo final): Estudantes já matriculados na rede municipal têm até o dia 31 de novembro de 2024 para renovar sua matrícula, garantindo a continuidade dos estudos na mesma unidade.

- Transferências: Os pedidos de transferência por descontinuidade ou por interesse dos responsáveis também estão em andamento desde setembro e devem ser feitos diretamente na unidade de ensino atual do aluno.

Documentação necessária

Para realizar a matrícula ou confirmação, é essencial apresentar os documentos abaixo:

. Certidão de nascimento ou casamento;

. Histórico Escolar ou Declaração Provisória (validade de 60 dias);

. Foto 3x4 atualizada;

. Carteira de vacinação atualizada;

. Comprovante de grupo sanguíneo;

. RG e CPF do estudante ou responsável por menores de idade;

. Número do NIS;

. Cópia do Cartão do SUS;

. Cópia do Cartão do Programa Auxílio Brasil (caso seja beneficiário);

. Comprovante de residência (conta de luz, telefone, água ou declaração de moradia).

É importante lembrar que, após o dia 17 de janeiro de 2025, as vagas não confirmadas presencialmente serão disponibilizadas nas unidades de ensino para novos interessados.