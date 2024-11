Processo seletivo 2025 das Escolas de Aplicação da UPE tem provas nesta sexta-feira (15)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo a UPE, São disponibilizadas 328 vagas no total, sendo 246 para o 6ª ano do ensino fundamental e 82 para o 1º ano do ensino médio

Os candidatos inscritos para o processo seletivo 2025 das Escolas de Aplicação do Recife, de Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina da Universidade de Pernambuco (UPE) realizam suas provas nesta sexta-feira (15).

Ao todo, são 4.351 candidatos, sendo realizadas 2.095 inscrições para o ensino fundamental. Outros 1.446 candidatos disputarão as vagas disponíveis no ensino médio. Desse total, metade é reservada para candidatos egressos da rede pública.

Segundo informações publicadas pela UPE, os prédios serão abertos às 7h30 e fechados às 9h, com início da aplicação do exame às 9h15. A orientação é chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência para não correr o risco de se atrasar.

A previsão de divulgação dos candidatos classificados acontece até o dia 20 de dezembro de 2024.

Outras informações pelos telefones: (81) 3183-3660 / 3791 ou nos endereços eletrônicos: https://processodeingresso.upe.pe.gov.br ou www.upe.br