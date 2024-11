Enem 2024: Gabaritos e Cadernos de Questões estão disponíveis; confira as respostas oficiais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou, nesta quinta-feira (14), os gabaritos e os Cadernos de Questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Na última sexta-feira (10), o ministro da Educação, Camilo Santana, havia anunciado a antecipação dessa divulgação, que estava prevista pelo edital para ocorrer apenas no dia 20 de novembro. O material já está disponível no portal do Inep, organizado de acordo com as cores dos cadernos e por dia de aplicação.

Questão anulada

De acordo com o Inep, uma questão foi anulada na prova de Ciências da Natureza. Com isso, ela não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes. A seguir, é possível conferir o número da questão em cada um dos cadernos:

- Verde: Questão 124;

- Cinza: Questão 100;

- Azul: Questão 129;

- Amarelo: Questão 102.

Provas adaptadas

Também estão disponíveis os cadernos das provas adaptadas para o leitor de tela livre. Por meio do software NonVisual Desktop Access (NVDA), que captura toda e qualquer informação de texto, o conteúdo do material é transformado em fala, o que permite a acessibilidade a deficientes visuais.

Os gabaritos e os Cadernos de Questões também podem ser baixados e lidos com o suporte do Dosvox, um programa que se comunica com o usuário por meio de síntese de voz.

Prazo para reaplicação do Enem

O prazo para solicitar a reaplicação do Enem 2024, por meio da Página do Participante, encerra-se nesta sexta-feira, 15 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro.

Balanço do Enem 2024

No segundo domingo de provas do Enem, 172,9 mil estudantes de Pernambuco compareceram às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), representando 72,9% dos 237,2 mil inscritos no estado, de acordo com dados do Ministério da Educação. O número supera em 20,2 mil a quantidade de pernambucanos que participaram do segundo dia do Enem 2023, quando 152,7 mil alunos compareceram às provas.

O Estado, inclusive, está entre os seis estados brasileiros com menor taxa de abstenção no último dia do exame - são eles: Ceará (24,3%), Sergipe (24,8%), Piauí (25,7), Rio Grande do Norte (25,8%) e Paraíba (26,9%).

Tradicionalmente, o comparecimento no segundo dia do Enem é inferior ao do primeiro, tendência observada em todo o Brasil.

No primeiro dia de provas deste ano, em 3 de novembro, 180,5 mil estudantes pernambucanos (76,1%) participaram, enquanto em 2023, 159,9 mil alunos fizeram as provas no primeiro dia, de um total de 218,8 mil inscritos no estado.

O Enem 2024 também registrou um aumento no número de inscritos em nível nacional, com mais de 4,32 milhões de candidatos, um crescimento em relação aos 3,93 milhões de 2023 e aos 3,47 milhões de 2022.

Além disso, a taxa de comparecimento neste ano superou a dos dois anos anteriores, tanto no primeiro quanto no segundo dia de provas. No total, 3,15 milhões de alunos (73,4%) compareceram à primeira aplicação do exame em 2024, uma ligeira alta em relação aos 71,9% registrados em 2023. No segundo dia, 2,98 milhões de estudantes realizaram as provas.

Segundo o MEC, os resultados finais estarão disponíveis no dia 13 de janeiro de 2025.