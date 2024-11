Estudantes e professores do Recife e Belo Jardim viajam para intercâmbio cultural em Portugal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O objetivo do projeto é valorizar a formação histórica e cultural do Brasil, enfatizando temas como antirracismo, afrocentricidade e indigenismo

Nesta quinta-feira (14), um grupo de 26 estudantes e dois professores de Recife e Belo Jardim embarca para Portugal, no contexto do projeto "Era uma Vez…", promovido pela produtora cultural Origem Produções. O projeto, patrocinado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, conecta os jovens às raízes históricas do Brasil, explorando a conexão com a corte portuguesa que partiu para o Brasil em 1808.

Ao longo de meses, alunos do 8º ano de escolas públicas dessas cidades, orientados por professores de História, produziram histórias em quadrinhos baseadas em episódios históricos e figuras esquecidas, com foco nas perspectivas dos povos indígenas e africanos.

O objetivo do projeto é resgatar essas vozes esquecidas e valorizar a formação histórica e cultural do Brasil, enfatizando temas como antirracismo, afrocentricidade e indigenismo.

O "Era uma Vez... Brasil" trabalha com o tema "Mais que o Ipiranga, as Independências de outros Brasis", explorando narrativas não abordadas pelos livros didáticos tradicionais e destacando a importância dos povos originários na construção do país.

Durante o projeto, 495 alunos de Belo Jardim e 834 do Recife participaram de oficinas, capacitações e atividades culturais, culminando na produção de HQs e curtas-metragens.

Em Portugal, os estudantes seguirão os passos da corte portuguesa em Lisboa e outras regiões, visitando pontos históricos e interagindo com jovens e professores portugueses, compartilhando suas produções e aprendizados.

O projeto visa promover o conhecimento da cultura nacional, por meio de vivências em territórios quilombolas e indígenas, e capacitar os alunos para a compreensão mais profunda do Brasil e seus desafios contemporâneos.

"Nosso foco é valorizar a perspectiva dos povos indígenas e africanos na formação identitária histórica e cultural do Brasil, exaltando a ancestralidade, diversidade e pluralidade", comenta Marici Vila, diretora executiva da Origem Produções.

O "Era uma Vez…" é patrocinado pelo Instituto Conceição Moura e tem o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e de empresas como a Lwart Soluções Ambientais e o Grupo Moura.