SSA 3: UPE divulga tema da redação; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Universidade de Pernambuco, através da Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA/UPE), divulgou o tema da redação do SSA 3, cujo primeiro dia de provas é realizado neste domingo (17).

A proposta do tema da redação foi: "A era do conhecimento extrapola a da informação e permite o enfrentamento dos desafios do mundo contemporâneo".

A proposta continha três textos de apoio - entre eles uma imagem ilustrando a diferença entre informação e conhecimento e um trecho da música "Parabolicamará", de Gilberto Gil.

"Antes mundo era pequeno

Porque Terra era grande

Hoje o mundo é muito grande

Porque Terra é pequena

Do tamanho da antena parabolicamará"

Os alunos devem escrever um texto dissertativo-argumentativo, com no mínimo três parágrafos e entre 20 a 30 linhas.

A terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação teve, no total, 13.068 candidatos inscritos, que estão no ensino médio.

Além da redação, o primeiro dia de provas inclui 45 questões divididas entre as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

SSA 3

O SSA é uma modalidade do vestibular da UPE destinada a estudantes que estão concluindo o ensino médio; eles são avaliados ao longo dos três anos, e a última etapa é decisiva para concorrer a uma vaga no ensino superior.

A classificação final considera as notas que o aluno obteve em cada ano. Para participar do sistema seriado, é preciso estar matriculado no terceiro ou quarto ano do ensino médio e ter participado de ao menos uma das duas fases anteriores nos últimos três anos.



O segundo dia de provas do SSA 3 será no próximo domingo (24). O candidato responderá a 50 questões distribuídas entre Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.