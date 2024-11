Idepe 2023: Inclusão e avanços na educação de Pernambuco são destaques em premiação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo do Estado premiou, nesta quinta-feira (21), as escolas, municípios e Gerências Regionais de Educação (GREs) que alcançaram o melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) no ano letivo de 2023.

Pela primeira vez, o índice estadual passou a incluir as escolas de campo nas avaliações. No ano passado, também foram incluídas na premiação as escolas indígenas e quilombolas. De acordo com o Executivo, "a iniciativa de incluir novas categorias contribui para reduzir as desigualdades regionais no acesso à educação de qualidade".

A avaliação é um indicador que mensura a qualidade da educação pública no Estado em três dimensões: desempenho em língua portuguesa, desempenho em matemática e fluxo escolar; levantados a partir de informações do Censo Escolar. A premiação é dividia em 36 categorias e avalia a qualidade da educação nas escolas das redes públicas estadual e municipais de Pernambuco.

Etapas de avaliação

O Idepe abrange toda a rede pública de ensino do estado de Pernambuco, nas etapas do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Na edição de 2023, foram avaliados 339.074 estudantes matriculados em turmas do 5º e 9º anos do Fundamental e 3º ano do Médio, em 3.280 escolas. Destas, 2.413 das redes municipais e 867 da rede estadual.

A análise desses dados permitirá avaliar se as iniciativas implementadas estão surtindo efeito e identificar onde ainda é necessário implementar melhorias.

"Não estamos aqui em uma premiação para tirarmos fotos e irmos embora. Nós temos uma política pública estruturada de colaboração com os municípios e com o próprio Estado. A celebração do Idepe é uma delas, pois garante que não tenhamos um ano sequer sem avaliação da qualidade da aprendizagem dos nossos alunos e também do ensino de nossos professores", afirmou a governadora Raquel Lyra, que esteve presente na cerimônia, entregando pessoalmente as placas de menção honrosa aos representantes dos municípios, das escolas e das GREs premiadas.

Ainda segundo a governadora, a gestão estadual tem reforçado os investimentos no transporte escolar, na climatização das unidades, na entrega de quadras poliesportivas e na ampliação da educação em tempo integral, abrangendo também os municípios e incluindo suporte financeiro para essa expansão. "Não há outro caminho para fazer Pernambuco crescer sem deixar ninguém para trás", destacou Raquel Lyra.

Para o secretário estadual de Educação, Alexandre Schneider, a premiação é importante para reforçar o avanço por meio do trabalho desenvolvido por cada escola, município e gerência regional. "É muito importante sermos parceiros hoje e no futuro. Para nós, não existe um aluno municipal ou um estudante estadual; esses meninos são todos nossos, da creche ao ensino profissional, e por isso temos hoje um dos maiores programas de alfabetização do Brasil. Pernambuco é o estado que tem o maior número de profissionais no Programa Criança Alfabetizada do governo federal. E ele estará mais fortalecido no ano que vem", declarou Schneider.

Ele destacou ainda que o objetivo junto com as secretarias municipais é de que Pernambuco chegue a 80% das crianças alfabetizadas. Além disso, o secretário reforçou que a gestão estadual irá apoiar a formação dos professores das redes municipais desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental.

Incentivo aos profissionais da Educação

Presente no evento, a deputada estadual Débora Almeida afirmou que o índice representa um incentivo aos profissionais da educação. “O Idepe é um importante reconhecimento a todos aqueles que fizeram seu melhor pela educação de Pernambuco, e ainda serve de estímulo para que todos continuem trabalhando, se esforçando para melhorar os resultados. A governadora Raquel Lyra tem se dedicado e investido na educação do Estado, a exemplo das reformas que tem feito nas escolas e das entregas de ônibus escolares”, afirmou.

A gerente de educação do Campo, Waldênia Carvalho, destacou a inclusão das escolas do campo no Idepe de 2023. "Hoje é um dia muito especial para a educação do campo. Com a criação dessa categoria, nos incluindo, o Estado reafirma o compromisso que tem com o conjunto de escolas, sujeitos e seus territórios. São 76 escolas do campo. A diversidade exige um olhar pedagógico específico para diminuir as desigualdades sociais e econômicas da nossa sociedade", argumentou.

Divulgado anualmente, o Prêmio Idepe existe desde 2017 e tem o objetivo de orientar a formulação de políticas públicas e a alocação de recursos, a fim de promover ações que reduzam as desigualdades regionais no acesso à educação de qualidade.

O prefeito de Águas Belas, Luiz Aroldo, falou em nome de todos os gestores e agradeceu o reconhecimento pelos trabalhos que estão sendo feitos nos municípios. “Para mim, enquanto prefeito, negro, quilombola, defensor das causas rurais e agrícolas, perceber como estamos avançando nos índices da educação é uma felicidade”, afirmou.

Confira a pontuação das escolas premiadas no Idepe 2023: