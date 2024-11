Enem 2024: resultado dos pedidos de reaplicação das provas já está disponível

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os resultados dos pedidos de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, já estão disponíveis e podem ser consultados na Página do Participante. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as provas do Enem serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro.

Importante destacar que a reaplicação é destinada a quem foi prejudicado por problemas logísticos ou acometido por doenças infectocontagiosas, como prevê o edital.

Este ano, o Inep recebeu 10.219 solicitações de reaplicação referentes aos dois dias do exame. Desse total, 1.023 solicitações foram aprovadas.

As provas do Enem 2024 foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O gabarito e os gabaritos e os Cadernos de Questões foram liberados antecipadamente pelo Inep desde o dia 14 de novembro. Segundo o Ministério da Educação, os resultados finais estarão disponíveis no dia 13 de janeiro de 2025.

Balanço do Enem 2024

No segundo domingo de provas do Enem, 172,9 mil estudantes de Pernambuco compareceram às provas do Enem, representando 72,9% dos 237,2 mil inscritos no estado, de acordo com dados do Ministério da Educação. O número supera em 20,2 mil a quantidade de pernambucanos que participaram do segundo dia do Enem 2023, quando 152,7 mil alunos compareceram às provas.

O Estado, inclusive, está entre os seis estados brasileiros com menor taxa de abstenção no último dia do exame - são eles: Ceará (24,3%), Sergipe (24,8%), Piauí (25,7), Rio Grande do Norte (25,8%) e Paraíba (26,9%).

Tradicionalmente, o comparecimento no segundo dia do Enem é inferior ao do primeiro, tendência observada em todo o Brasil.

No primeiro dia de provas deste ano, em 3 de novembro, 180,5 mil estudantes pernambucanos (76,1%) participaram, enquanto em 2023, 159,9 mil alunos fizeram as provas no primeiro dia, de um total de 218,8 mil inscritos no estado.

O Enem 2024 também registrou um aumento no número de inscritos em nível nacional, com mais de 4,32 milhões de candidatos, um crescimento em relação aos 3,93 milhões de 2023 e aos 3,47 milhões de 2022.

Além disso, a taxa de comparecimento neste ano superou a dos dois anos anteriores, tanto no primeiro quanto no segundo dia de provas. No total, 3,15 milhões de alunos (73,4%) compareceram à primeira aplicação do exame em 2024, uma ligeira alta em relação aos 71,9% registrados em 2023. No segundo dia, 2,98 milhões de estudantes realizaram as provas.

Desempenho Escolar

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem consolidou-se como a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes, sendo os resultados usados como critério único ou complementar dos processos seletivos. O exame também serve como parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do Exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.