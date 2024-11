Escola Profissionalizante Vila dos Milagres no Ibura passa por revitalização"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Escola Profissionalizante Vila dos Milagres, localizada no Ibura, foi revitalizada e reaberta nesta segunda-feira (25). A unidade, que integra a Rede de Qualificação Profissional do Recife, passou por uma reforma completa, atende a mais de 250 estudantes de diferentes faixas etárias, a escola oferece 15 cursos de qualificação profissional gratuitos, disponíveis nos três turnos. A faixa etária dos alunos começa a partir dos 14 anos.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a reforma resultou na substituição das instalações elétrica e hidráulica, novas salas de aula, sala de multiuso, novo salão de beleza, sala de corte e costura, cozinha totalmente reformada para as aulas de gastronomia, novo refeitório, sala administrativa e banheiros, além de aplicação de revestimento cerâmico, instalação de novos aparelhos de ar-condicionado e ventiladores e reforma da fachada e dos corredores. A revitalização recebeu investimentos de R$ 186.247,92.

A Escola Profissionalizante Vila dos Milagres oferece cursos de Confeitaria Básica e Avançada, Corte, Costura e Modelagem, Energia Fotovoltaica, Escovista e Corte Modernizado, Terapia Capilar, Auxiliar Administrativo, Artesanato, Decoração, Marketing Digital, entre outros.

“Vendo as imagens de antes e depois, percebe-se como era uma estrutura simples, que agora está muito melhor preparada para receber a população”, disse o prefeito João Campos durante a inauguração do espaço. “A gente atende aqui mais de 250 alunos. A escola faz parte de uma rede de 17 unidades, onde oito já foram requalificadas pela nossa gestão. Vamos seguir fazendo melhorias para formar as pessoas do Recife e dar oportunidades”, garantiu o gestor.



Bairro do Ibura recebeu a Escola Profissionalizante Vila dos Milagres renovada para oferecer formação de qualidade a mais de 250 alunos - Rodolfo Loepert/ Prefeitura do Recife

Qualifica Recife

Além de formar mais de 28 mil pessoas em cursos profissionalizantes nos últimos quatro anos, o Qualifica Recife também abrange ações voltadas para estrutura física das escolas profissionais, proporcionando novos cursos em áreas com demanda de mercado, além de ampliar a capacidade de vagas na rede.

Das 17 Escolas Profissionalizantes distribuídas nas seis RPAs da cidade, oito foram requalificadas, segundo dados da gestão municipal. Essas escolas ganharam novas salas de aula climatizadas, laboratórios de informática, cozinhas adaptadas para as aulas de gastronomia, salão de beleza e estética, além de troca de teto, novos banheiros e refeitórios, reforma da fachada, substituição das redes elétrica e hidráulica e novos mobiliários e equipamentos.

Além da unidade da Vila dos Milagres, as escolas que passaram por requalificação foram: Bongi, nos Torrões; São José, em Santo Amaro; Areias, em Areias; Bezerra Baltar, no Engenho do Meio; Virgem Poderosa, no Parnamirim; Moacir de Melo Rego, no Vasco da Gama; e Dom Bosco, em Casa Amarela.