Ciclo de lideranças dos Debates Públicos nas Escolas está com inscrições abertas; veja quem pode participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O programa de Debates Públicos nas Escolas está com inscrições abertas até o dia 15 de dezembro. A iniciativa é desenvolvida pela Ashoka em parceria com o coletivo jovem de educadores antirracistas Encrespad@s.

Os debates abordam temas relevantes para as juventudes e incentivam os estudantes a assumir um papel ativo na solução de problemas da comunidade escolar. Desde 2022, essa iniciativa já formou 38 lideranças e impactou mais de 4.500 pessoas em 15 estados brasileiros.

A jornada formativa acontece de fevereiro a agosto de 2025. Durante uma série de encontros virtuais, as lideranças dos debates planejam, simulam e compartilham experiências sobre a mediação de conversas, sempre pautadas pelo respeito como princípio fundamental.

O processo começa com o mapeamento de questões que despertam o interesse dos estudantes. A partir disso, as lideranças podem escolher entre os percursos disponíveis no site dos Debates Públicos ou criar seus próprios roteiros.

Os debates são documentados em formatos como fotos, vídeos ou reportagens, sendo posteriormente compartilhados nas redes sociais, pela mídia local ou por outras ferramentas de comunicação dentro das escolas.

Formação dos participantes

Ao longo da formação, os participantes desenvolvem habilidades essenciais, como pensamento crítico, trabalho em equipe, comunicação eficaz e protagonismo social. Esses atributos são fundamentais tanto para o mercado de trabalho quanto para uma cidadania ativa.

Ao término do programa, os líderes se tornam coautores de um relatório de impacto, podendo continuar a conduzir debates, apoiar novas lideranças e criar percursos inéditos para futuras discussões.

Entre os temas mais abordados nos debates estão infraestrutura escolar, qualidade da educação, ambiente escolar, desafios e aspirações dos estudantes. Também são discutidas soluções para questões locais, nacionais e globais, como crises ambientais e climáticas, educação midiática, equidade racial e de gênero.

"Coisas incríveis acontecem quando essas jovens lideranças se unem. Os debates frequentemente geram ações coletivas significativas, como festivais culturais, a criação de grêmios estudantis, novos projetos na escola e até mesmo a influência sobre políticas públicas locais", destaca Débora Myrlan, Articuladora Nacional dos Debates Públicos nas Escolas.

Para Bonnie Jardim, liderança do 3º ciclo, "os Debates me ensinaram a ser mais paciente e resiliente na organização de grupos, além de me estimular a pensar fora da caixa para alcançar um objetivo coletivo". Bonnie, que mora em Iraquara, na Bahia, mobilizou mais de 100 estudantes neste semestre para discutir soluções para os desafios enfrentados em sua escola.

Serviço

Inscrições Abertas: O processo seletivo para o novo ciclo de lideranças vai até 15/12/2024. Inscreva-se agora em bit.ly/InscricoesLideresDebates4

Quem pode participar: Jovens de todas as regiões do Brasil que desejam liderar debates e fortalecer a cultura democrática em suas escolas, bairros e comunidades.

Atividades: As sessões de formação e coordenação com as lideranças são realizadas online, em horários flexíveis para atender ao maior número de participantes. Já os debates acontecem presencialmente nas escolas, em locais acessíveis às lideranças.

Confira o edital completo em bit.ly/Edital4CicloDebates.