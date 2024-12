Programa de ensino NAVE completa 18 anos capacitando jovens para carreiras na área de tecnologia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Portugal, Inglaterra, França, Estados Unidos, Brasil. São muitos os destinos de alunos formados pelo programa NAVE (Núcleo Avançado em Educação), fruto de uma parceria entre o instituto Oi Futuro e as Secretarias de Estado de Educação do Rio e de Pernambuco, que mantém o Colégio Estadual José Leite Lopes, no Rio, e a Escola Técnica Estadual Cícero Dias, em Recife. Uma pesquisa realizada pelo instituto demonstra que 79% dos alunos formados pelo programa em 2023 se matricularam em universidades em 2024, o que é mais do que o dobro da média nacional brasileira, de 37,4%. Além disso, 61% deles escolheram formações acadêmicas diretamente relacionadas ao NAVE, como ciência da computação, engenharia, design e cinema.

Completando 18 anos em 2024, o NAVE também reúne uma série de histórias de ex-alunos que hoje se destacam no mercado de trabalho de tecnologia mundo afora. Uma dessas é da pernambucana Cris Nunes, 29 anos, que se formou no NAVE Recife em 2011 e hoje é cofundadora e CPO (Chief Product Officer, ou Diretora de Produtos), da Stellar Fusion, em Londres.

A empresa é uma fintech startup que está construindo uma plataforma que auxilia analistas financeiros a criarem estimativas sobre o mercado de maneira rápida e eficiente. Cris é responsável por liderar iniciativas de design de produtos e sistemas, incluindo a descoberta de novos produtos; facilitar workshops; gerenciar projetos pilotos com potenciais clientes; e supervisionar a gestão de produtos e equipes, apoiando o desenvolvimento de carreira de cinco colaboradores.

Antes de morar na Inglaterra, Cris também passou por outras importantes instituições, como o banco digital Nubank e a empresa de pagamentos móveis SumUp, sempre atuando na área de design de produtos. Segundo ela, o aprendizado no NAVE foi muito importante para sua entrada no mercado de trabalho.

“Comecei a desenvolver cedo algumas ‘soft skills’ que hoje são muito exigidas em grandes empresas. Durante projetos de game design no NAVE, por exemplo, trabalhávamos habilidades como: trabalho em equipe, com colaboração com outros desenvolvedores; apresentação e argumentação de ideias; gerenciamento de tempo, dentre outros. Sinto que essa experiência prática aplicada na escola me fez largar na frente ao ingressar no mercado.”

PROJETO EDUCACIONAL

O projeto educacional do NAVE oferece ensino médio integrado à Educação Profissional e Tecnológica com formações voltadas às áreas de economia criativa e tecnologia, unindo o conceito de escolas públicas de Ensino Médio a cursos técnicos profissionais nas áreas de Multimídia e Programação de Jogos Digitais. Fundado em 2006, o programa já formou mais de 3.800 alunos.

Formado em 2013 pelo NAVE Rio, o carioca Igor Silva, de 29 anos, também conseguiu transformar em realidade seu sonho de trabalhar na área de games em uma grande empresa internacional. Ex-morador de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, Igor vive atualmente na Califórnia e atua, há quase três anos, como artista técnico na Blizzard Entertainment, uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo, responsável por marcas como World of Warcraft, Diablo, dentre outras.

Igor afirma que, antes de estudar no NAVE, não tinha a mínima ideia de como iniciar sua trajetória neste mercado e nem mesmo sabia se isso era possível.

“O NAVE me apresentou ao universo da programação e da modelagem 3D, além de contar com professores já com experiência no setor. A noção de trabalho em equipe e colaboração entre diferentes disciplinas, quando tínhamos de criar um jogo de matemática ou de biologia, por exemplo, foram muito importantes na minha trajetória no NAVE Rio. Hoje em dia, me sinto realizado pessoalmente e profissionalmente e tenho colegas de turma que também mudaram de vida e estão trabalhando em bons empregos em países como Chile, Austrália e Portugal”.

OPORTUNIDADES NO MERCADO DE TRABALHO DE TECNOLOGIA

Os relatos de ex-alunos já consolidados no mercado de trabalho de tecnologia em diversos países também inspiram estudantes egressos que estão iniciando em seus primeiros empregos ou continuando os estudos. É o caso da jovem Maryelem Rodrigues, de 22 anos, que se formou no NAVE Recife em 2020 e hoje faz uma graduação sanduíche em Engenharia Informática no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Maryelem se diz uma apaixonada por lecionar e futuramente pretende trabalhar com ciência de dados.

“O NAVE foi uma ponte que me permitiu conhecer uma área até antes inacessível à minha realidade. A escola tinha o propósito de formar pessoas tanto tecnicamente quanto no quesito socioemocional, e foi nesse ambiente que eu aprendi a idealizar projetos de impacto social. Apesar do meu curso ser focado na programação de jogos digitais, desenvolvi diversas habilidades técnicas em programação mobile, web e híbrida, o que contribuiu bastante para minha formação”, afirma Maryelem, que recentemente também foi aprovada para cursar uma disciplina pela Universidade de Tecnologia da Cracóvia, na Polônia, com uma bolsa financiada pela União Europeia.

MAIS DE 80% DOS ALUNOS EMPREGADOS

Um levantamento histórico realizado pelo instituto Oi Futuro em 2023, que ouviu mais de 700 alunos formados pelo NAVE desde sua fundação, também revelou dados que comprovam o impacto do programa de ensino nas trajetórias de seus alunos. Considerando todas as faixas etárias e anos de formatura, o estudo mostrou que 86% dos egressos estão no mercado de trabalho. 59% deles atuam em áreas diretamente relacionados ao NAVE e 33% optaram por carreiras na área de tecnologia – um mercado que apresenta déficit de 106 mil profissionais por ano no Brasil, segundo dados de 2022 da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais).

Os resultados são ainda mais expressivos considerando o perfil de inclusão socioeconômica da geração NAVE: 58% são autodeclarados pretos e pardos, e 65% vêm de famílias com renda familiar total de até dois salários-mínimos. Como dado de evolução profissional e econômica, o levantamento mostrou que, entre os jovens na faixa de 25 a 39 anos, 42,7% já têm renda individual acima de cinco salários-mínimos.

O PROGRAMA NAVE

Em um mundo que vive disrupções intensas trazidas pelas tecnologias digitais, novas formas de ensinar e aprender são essenciais. É com essa visão que o NAVE (Núcleo Avançado em Educação), programa desenvolvido pelo Oi Futuro, instituto de inovação e criatividade da Oi, em parceria com as secretarias estaduais de educação do Rio de Janeiro e Pernambuco, oferece Ensino Médio integrado à Educação Profissional e Tecnológica, formando jovens para as economias digital e criativa, com foco na produção de games, aplicativos e produtos audiovisuais.

Referência nacional no uso pedagógico de novas tecnologias, o Programa NAVE está se unindo a novos parceiros para formar a Aliança NAVE: uma rede de impacto na Educação do país capaz de inspirar políticas públicas que consolidem a democratização de um ensino de qualidade no Brasil.