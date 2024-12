Instituto oferece formação profissional para jovens em Pernambuco; veja como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco, em parceria com a Solar Coca-Cola, está com inscrições abertas até o dia 20 de dezembro para o programa Coletivo Online, uma capacitação gratuita e online voltada para jovens de 16 a 25 anos em todo o estado.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Coca-Cola Brasil e oferece mil vagas de qualificação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar de até dois salários-mínimos e que tenham concluído ou estejam concluindo o Ensino Médio.

Nesta edição, o programa tem um foco especial nas vagas destinadas aos beneficiários das cozinhas comunitárias do Programa Bom Prato, executado pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS). Eles terão prioridade na inscrição.

No Coletivo Online, os jovens aprenderão, por meio de 11 videoaulas práticas, como elaborar currículos, se portar em entrevistas de emprego e até como gerenciar finanças pessoais. O curso é totalmente gratuito, com uma duração rápida, realizado via WhatsApp, e acessível a qualquer jovem em Pernambuco com conexão à internet.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.solarbr.com.br/coletivo.

“Além de ser uma capacitação gratuita, ao final do curso, os participantes receberão um certificado de conclusão, que pode ser agregado ao currículo. Também terão acesso a uma plataforma com vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros, oferecendo novas oportunidades para ingressar no mercado de trabalho”, detalha o secretário da SAS, Carlos Braga.

Arthur Ferraz, Head de Relações Externas da Solar Coca-Cola, destaca: “Com essa parceria, temos orgulho de contribuir para o protagonismo dos jovens pernambucanos, especialmente os beneficiários das cozinhas comunitárias. Ao oferecer essa capacitação, estamos fomentando o acesso ao mercado de trabalho e ajudando a criar oportunidades para um futuro mais próspero.”