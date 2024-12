SSA 1: UPE divulga provas, gabaritos e abstenção do vestibular seriado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No SSA 1, realizado por alunos do primeiro ano do Ensino Médio, 4.852 candidatos faltaram aos exames, o que representa 17,32% do total de inscritos

O segundo e último dia de provas do SSA 1, Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (UPE), foi realizado neste domingo (15). No mesmo dia, a instituição de ensino divulgou os cadernos de provas e gabaritos preliminares.

No SSA 1, realizado por alunos do primeiro ano do Ensino Médio, 4.852 candidatos faltaram aos exames, o que representa 17,32% do total de inscritos, que foi de 28.011.

Neste domingo (15), no turno da manhã, os estudantes responderam 45 questões, distribuídas entre as áreas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Segundo a UPE, dois candidatos do Recife foram eliminados, após os celulares deles tocarem durante a prova.

Dois candidatos fizeram provas em regime especial - um em residência, em Gravatá, no Agreste do Estado, e outro em um hospital no Recife.

Ainda de acordo com balanço da UPE, a equipe de saúde atendeu, nas escolas onde faziam as provas, nove candidatos no Recife e em Olinda e oito no interior (sendo quatro em Garanhuns, dois em Nazaré da Mata, um em Petrolina e um em Salgueiro).

Cadernos de provas e gabaritos

Os cadernos de provas e os gabaritos preliminares foram divulgados pela Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA).

Clique nos links abaixo para acessar as provas e os gabaritos:

Candidatos que queiram interpor recursos contra os gabaritos - tanto do primeiro como do segundo dia de provas - poderão fazê-lo até as 23h59 da próxima terça-feira (17), através do site do Processo de Ingresso.

O desempenho individual dos estudantes do SSA 1 será divulgado até o dia 31 de março de 2025, apenas no sistema de inscrição.

Maiores informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas ainda através dos números (81) 3183-3660 e 3183-3791 e pelo e-mail: processodeingresso@upe.br.