SSA 2: Gabarito preliminar e caderno de provas são divulgados pela UPE

Segundo e último dia de provas da segunda fase do sistema seriado teve 14,74% de abstenção, de acordo com balanço da instituição de ensino

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) da Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, neste domingo (15), o gabarito preliminar e o caderno de provas do segundo dia da 2ª fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 2).

Os recursos contra os gabaritos das provas, tanto do primeiro como do segundo dia, poderão ser feitos através do site do Processo de Ingresso, até as 23h59 do dia 17/12/2024 (terça-feira).

Os alunos do segundo ano do Ensino Médio fizeram as provas no turno da tarde, e precisaram responder 45 questões, distribuídas entre as áreas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Abstenção e eliminação

De acordo com a UPE, 3.001 candidatos faltaram ao segundo e último dia do SSA 2, o que corresponde a 14,74% do total de inscritos, que foi de 20.364.

Segundo o balanço da instituição de ensino, um candidato do Recife foi eliminado por causa do toque do celular durante a prova; um candidato fez as provas em regime especial, em residência no Recife; um candidato foi atendido pela equipe de saúde, através de telefone, no Recife; e 10 estudantes foram atendidos no interior (seis em Garanhuns, dois em Nazaré da Mata e dois em Petrolina), nas escolas onde estavam realizando as provas.

O desempenho individual dos estudantes será divulgado até o dia 31 de março de 2025, apenas no sistema de inscrição.

Os candidatos podem obter mais informações sobre o SSA 2 através dos números: (81) 3183-3660 e 3183-3791, do e-mail: processodeingresso@upe.br ou do site: https://processodeingresso.upe.pe.gov.br.