Plaza Shopping faz ação solidária para arrecadação de material escolar. Saiba como funciona:

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Até o dia 31 de janeiro, o Plaza Shopping recebe doação de materiais escolares, novos ou usados (em bom estado), durante a campanha “Janeiro – Tarefa de Todos”, que está na quarta edição e visa mobilizar a população em prol das crianças da Casa da Criança Marcelo Asfora (CCMA).

A instituição oferece apoio pedagógico e oficinas de arte e cultura para cerca de 100 crianças das comunidades situadas no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife. A ação estará disponível ao público a partir desta sexta (3), por meio de ponto de coleta no piso L1 do mall (próximo aos caixas eletrônicos).

MATERIAIS

As doações podem ser resmas de papel, lápis de cor, lápis de cera, cola branca, cola colorida, cadernos, lápis grafite, borracha, tinta, pincéis, palito de picolé e apontador. Também estão sendo arrecadados jogos lúdicos, pedagógicos e de raciocínio lógico.

“Com o início do período escolar, muitas famílias de baixa renda não têm condições de arcar com o mínimo necessário para que os filhos comecem o ano letivo. Sabemos o quanto esses materiais são fundamentais para a promoção de atividades de reforço ao aprendizado das crianças”, destaca a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, Jakeline Soares.