ONG abre inscrições para colônia de férias gratuita destinada a crianças e adolescentes com autismo

A ONG Amigos da Inclusão, em parceria com o Instituto do Autismo (IDA), está com inscrições abertas para a colônia de férias gratuita voltada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com nove mil vagas disponíveis, o evento ocorrerá de 6 a 24 de janeiro e será destinado a crianças e adolescentes com TEA.

As atividades da colônia serão realizadas em unidades localizadas em Recife, Olinda, Igarassu, Carpina, Timbaúba e Caruaru, atendendo famílias da Região Metropolitana, da Mata Norte e do Agreste de Pernambuco.

A programação contará com várias atividades como brinquedos infláveis, contação de histórias, musicalização, piscina e esportes. De acordo com os organizadores, todo o planejamento foi cuidadosamente elaborado para atender às necessidades específicas dos participantes, respeitando os diferentes níveis do espectro autista.

Turnos das atividades e equipe multidiscilpinar

As atividades ocorrerão em dois turnos: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, em estruturas adaptadas para garantir conforto e segurança. Durante o evento, os participantes terão acesso a lanches, como pipoca e algodão-doce.

Para oferecer suporte adequado, a colônia contará com uma equipe multidisciplinar composta por terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, educadores físicos, fisioterapeutas e psicomotricistas. Crianças que necessitam de acompanhamento individualizado, como aquelas não verbais, receberão suporte especializado para aproveitar plenamente as atividades.

“Nosso objetivo é simples: queremos que essas crianças possam brincar, sorrir e se sentir acolhidas exatamente como são. Para as famílias, é uma chance de se sentirem informadas, de criarem memórias felizes e, principalmente, de perceberem que não estão sozinhas nessa jornada”, afirmou Kadu Lins, líder da ONG Amigos da Inclusão e do Instituto do Autismo.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser realizadas por meio de uma postagem fixada no Instagram da ONG Amigos da Inclusão (@amigosdainclusao.ong) ou pelo site oficial amigosdainclusao.ong.br.

Para validar a inscrição, é necessário apresentar o laudo médico de TEA. Cada família pode inscrever mais de uma criança ou adolescente, desde que todos os documentos exigidos sejam entregues.

Além das atividades para as crianças, os responsáveis terão acesso ao curso online gratuito "De férias com meu filho autista". O curso ensinará estratégias para estimular o desenvolvimento motor, cognitivo, social e de comunicação das crianças e será disponibilizado em uma plataforma digital, sem limite de vagas.

Para mais informações e atualizações, acompanhe o Instagram oficial da ONG Amigos da Inclusão (@amigosdainclusao.ong) e do Instituto do Autismo (@institutodoautismo), principais canais de comunicação sobre o projeto.

Serviço



Período: 6 a 24 de janeiro

Localidades: Recife, Olinda, Igarassu, Carpina, Timbaúba e Caruaru

Inscrições: Instagram da ONG Amigos da Inclusão (@amigosdainclusao.ong)

Público-alvo: Crianças e adolescentes com TEA, de 2 a 17 anos

Mais informações: @amigosdainclusao.ong | @institutodoautismo